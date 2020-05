In de ban van het geloof: Tom Cruise en familie brengen lockdown door in Britse Scientology-hoofdkwartier SDE

Bron: Daily Mirror 0 Celebrities De meesten onder ons brengen hun lockdown gezellig thuis door, maar Tom Cruise (57) koos een wel heel bijzondere locatie uit: het hoofdkwartier van de Scientology-kerk in Groot-Brittannië.

Het is allang geen geheim meer dat Tom Cruise in Scientology gelooft. Meer nog: hij is zowat de meest prominente aanhanger van de kerk én een van de beste vrienden van leider David Miscavige. In de Verenigde Staten betrekt hij samen met z'n zussen - Cass Capazorio, Lee Anne Gillotte en Marian Henry - en hun families enkele appartementen in Clearwater, Florida. Het luxueuze gebouw waarin ze wonen staat bekend als een soort verzamelplaats voor aanhangers van de kerk.

Toen wereldwijd de lockdown uitbrak, bevond Tom zich echter aan de andere kant van de oceaan: in Groot-Brittannië. Daar vonden de opnames van de nieuwste ‘Mission Impossible’-film plaats. Omdat ook de hotels sloten, zocht de acteur z'n toevlucht in Saint Hill Manor, het hoofdkwartier van Scientology in West Sussex. Hij kon het slechter treffen, want in 2016 werd het landgoed volledig vernieuwd, ter waarde van 16 miljoen dollar (zon 14,5 miljoen euro). In het gebouw bevindt zich een restaurant dat gerund wordt door een kok die nog in dienst was van Gordon Ramsay en een Michelin-ster heeft, maar er is ook een ultramodern fitnesscentrum. Daar kunnen de leden van Scientology onder meer de fysieke proef ‘The Purification Rundown’, die bedoeld is om alle slechte gifstoffen kwijt te raken. In de bibliotheek kan Tom genieten van enkele eerste edities geschreven door L. Ron Hubbard, de oprichter van Scientology.

Tom komt wel vaker in Saint Hill Manor, zegt voormalig lid Sam Domingo, dochter van operazanger Placido. “Er deden altijd al geruchten de ronde dat leider David Miscavige Tom ontving op Saint Hill Manor wanneer hij er zelf is. Dan vliegen ze samen naar een klein privé-vliegveld. Miscavige heeft de volledige bovenverdieping gerenoveerd voor eigen gebruik, en Tom zou daar ook verbleven hebben toen hij en zijn zussen een paar jaar geleden inspectie deden van Greenfields." Dat is een Scientology-school die vlakbij Saint Hill ligt. Volgens de geruchten zouden Tom Cruise en z'n zussen namelijk op zoek zijn naar een woning in de buurt. Een goede Scientology-school is daarbij natuurlijk een vereiste.

Daarnaast zou een verhuis naar Groot-Brittannië Tom ook weer dichter bij z'n dochter Isabella brengen. Die werkt naar verluidt in een van de Londense afdelingen van Scientology en woont in Croydon, op zo'n half uur rijden van Saint Hill. In oktober gaf ze in een promoboekje van de kerk nog te kennen dat de opleiding “haar leven had gered”. Een echte dochter van haar vader dus.

