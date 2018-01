IN BEELD. Zwarte jurken en witte rozen: de meest memorabele looks van de Grammy Awards 2018 MVO

29 januari 2018

08u33 0 Celebrities Vannacht vonden de 60ste Grammy Awards plaats in Madison Square Garden, New York. In het teken van Time's Up kwamen net als bij de Golden Globes een heleboel celebs in het zwart opdagen.

Er was echter sprake van een pak meer kleur in het verloop van de avond. Er was immers ook een alternatief voor een donkere outfit: een witte roos die de steun aan Time's Up moest symboliseren. Dit waren de meest opvallende looks van de Grammy's 2018.