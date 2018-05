IN BEELD: zo vierden de sterren Moederdag MVO

14 mei 2018

10u21 0 Celebrities Ook in Amerika was het Moederdag en dat moment werd door de sterren benut om hun moeder eens flink in het zonnetje te zetten op sociale media.

Zo plaatste Justin Timberlake een foto op Instagram van hem met de drie belangrijkste vrouwen in zijn leven: zijn vrouw Jessica, moeder Lynn en schoonmoeder Kimberly. "Drie uit vier op deze foto zijn moeder! Vandaag, en alle andere dagen van het jaar, vier ik deze kanjers, fijne Moederdag!"

Three out of the four of us are moms! Celebrating my MVP’s today and everyday. Happy Mother’s Day! 🏆 Een foto die is geplaatst door null (@justintimberlake) op 13 mei 2018 om 20:35 CEST

Ook Justin Bieber liet weten hoe belangrijk zijn moeder Pattie voor hem is. "Jij hebt me alles geleerd en gegeven, dat houd ik altijd bij me. Jij bent de drijvende kracht in mijn leven en er is niets of niemand die jouw rol zou kunnen vervullen. Jij was er onvoorwaardelijk voor me in goede en slechte tijden. Jij zult altijd mijn lieveling blijven, aldus Justin op Instagram. Hierop reageerde zijn moeder: "Dank je wel lieve schat, ik hou van jou tot aan de maan en terug".

You taught me everything Everything you've given me I'll always keep it inside You're the driving force in my life, yeah There isn't anything Or anyone that I could be And it just wouldn't feel right If I didn't have you by my side You were there for me to love and care for me When skies were gray Whenever I was down You were always there to comfort me And no one else can be What you have been to me you will always be You will always be the girl In my life for all times Een foto die is geplaatst door null (@justinbieber) op 13 mei 2018 om 16:21 CEST

Carey Hart, de man van Pink, prees zijn vrouw de hemel in vanwege haar uitzonderlijke moeder-kwaliteiten: "Fijne Moederdag voor deze waanzinnige vrouw Pink! Ze is de meest toegewijde vrouw die een kind zich kan wensen. Ze zet hun belang immer voor dat van haarzelf en ook al is ze razend druk met haar werk, ze maakt altijd tijd en ruimte voor de kinderen. Ik heb geen idee hoe je het doet schat, maar ik ben supertrots op jou. Lieve mama's over de hele wereld: deze dag is voor jullie'.

Bella Hadid postte een oude foto van zichzelf, zus Gigi en moeder Jolanda op Instagram. "Fijne moederdag aan mijn koningin, mijn anker, mijn schepper en mijn thuishaven", schreef ze daarbij.

Kim Kardashian had de nodige moeite om haar kinderen mee op de foto te krijgen. "Jullie hebben er geen idee van hoeveel lolly's ik hen heb moeten geven om tot deze foto te komen", schrijft ze. "Fijne moederdag aan alle moeders. Ik voel me de gelukkigste mama van de wereld met deze drie kids!"

You don’t even understand how many lollipop bribes this pic cost me...but it was so worth. Happy Mother’s Day to all the moms out there. I’m the luckiest mom in the world to have these three babies in my life! Een foto die is geplaatst door null (@kimkardashian) op 13 mei 2018 om 23:35 CEST

Ariana Grande hoopt dan weer dat ze "ooit net zo'n supervrouw kan zijn" als haar mama.

mommy ! i love you so so so much. thank you for being a mom and a dad, a best friend, an inspiration, a comedian, a healer, a genius and a brilliant example of a woman. I hope I can be even half the superwoman you are someday. happy happy mother’s day mommy ! you deserve the whole universe and more. Een foto die is geplaatst door null (@arianagrande) op 13 mei 2018 om 19:39 CEST

Natalie Portman noemt haar moeder de liefste, meest intelligente vrouw die ze kent.

Chrissy Teigen deelde dan weer een foto van haar dochtertje, dat ze kreeg met zanger John Legend.

Motherhood has so many emotions. My heart is now outside of my body, walking around in a little llama diaper, growing so fast. And I wouldn’t have it any other way! Happy Mother’s Day! // @pamperspure #PampersPurePartner #llamabutt Een foto die is geplaatst door null (@chrissyteigen) op 13 mei 2018 om 23:31 CEST