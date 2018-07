IN BEELD. Zo vierde Selena Gomez haar 26ste verjaardag SD

24 juli 2018

13u04 0 Celebrities Selena Gomez is afgelopen weekend een jaartje ouder geworden en dat mocht uiteraard stevig gevierd worden. Samen met een groepje vrienden bouwde de zangeres een feestje op een luxejacht in Californië.

Gomez bleef weg van sociale media gedurende het hele weekend, maar postte gisteren dan toch enkele foto's van het feestgebeuren op Instagram. "Alweer een jaartje bij op de teller. Bedankt voor alle verjaardagswensen. Ik ben jullie zo ontzettend dankbaar om dit met mij te vieren. Ik hou zoveel van jullie. God zegene je!", schrijft ze daarbij. De foto's tonen een stralende Selena in een schattige bloemetjesjurk met witte sneakers.

Another year down.. Thank you for all the bday love. I couldn’t be more appreciative of you and my best friends for celebrating with me. I love you guys like crazy! God bless! Een foto die is geplaatst door null (@selenagomez) op 23 jul 2018 om 19:06 CEST

De 'Back To You'-zangeres begon haar zondagavond met een groot verjaardagsdiner. Onder de aanwezigen waren onder meer Raquelle Stevens, Courtney J. Barry, Sam Lopez, en Connar Franklin. Het feestje had een Italiaans thema en omvatte tonnen pasta, een reusachtige verjaardagstaart en slingers met het opschrift 'Buon Compleanno, Selena'. En volgens oplettende fans was daar een wel heel speciale reden voor. Zij spotten namelijk Andrea Iervolino onder de aanwezigen. De Italiaans-Canadese filmproducer met wie Selena recent een romantisch weekend doorbracht in Rome. Eén ding is zeker, Selena laat Justins verloving met Hailey Baldwin allerminst aan haar hart komen...

Selena celebrating with her friends in a yacht #2 pic.twitter.com/sz3OfcbbXA Selena Media(@ SelenaMedia) link