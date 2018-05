IN BEELD: van deze Hollywood-villa wil Eva Longoria zo snel mogelijk af SD

15 mei 2018

09u06

Bron: ANP/Page Six 0 Celebrities Nu de bevalling van haar eerste kindje niet lang meer op zich laat wachten, heeft Eva Longoria (43) belangrijkere zaken aan haar hoofd dan het verkopen van een huis. En dus doet ze maar liefst 400.000 euro van de vraagprijs van haar villa in de Hollywood Hills, die nu voor 'slechts' 2,7 miljoen euro weg mag. Het huis staat te koop sinds maart, maar tot op heden heeft er nog niemand toegehapt.

De makelaar van het pand omschrijft het geheel als "een huis dat door een celebrity bewoond is". Er zijn drie woonlagen, met zes slaap-en badkamers, een grote open keuken, extra grote 'his & hers' walk-in closets, hoge plafonds, veel licht, een prachtig zwembad en een 'buiten' eetkamer. Volgens de makelaar "is dit een kans die je niet mag laten liggen".

De 'Desperate Housewives'-actrice kocht het huis in 2006 voor ongeveer 3 miljoen euro. Het is niet het enige pand waar ze vanaf wil, Eva heeft meer onroerend goed in haar bezit. Zo verkocht ze in 2017 een andere villa in de Hollywood Hills voor 1,1 miljoen euro en zette ze afgelopen november een perceel ter waarde van 12 miljoen euro te koop, eveneens gelegen in de Hollywood Hills. Die grond kocht Eva eerder van Tom Cruise.

Eva is in juni uitgerekend en werd onlangs door familie en vrienden verrast met een babyshower. De actrice ziet er stralend uit en kijkt ontzettend uit naar het moederschap. Zo vierde ze afgelopen zondag al haar eerste Moederdag, ook al is ze officieel nog niet echt moeder. "Yesss! Mijn eerste Moederdag! Ik wens alle mama's een geweldige dag toe en dat jullie het hele jaar door gevierd mogen worden. Met name mijn moeder Ella, de beste mama in de hele wereld!"