IN BEELD. Val Kilmer bijna onherkenbaar bij zeldzame verschijning op rode loper KD

09 juli 2019

16u30

Bron: Metro 0 Celebrities Acteur Val Kilmer (59) heeft een zeldzame publieke verschijning gemaakt. De acteur, die vooral bekend is van zijn rollen in ‘Batman Forever’ en ‘Top Gun’, wordt behandeld voor keelkanker en was uit het publieke oog verdwenen.

De acteur had eerder ontkend dat hij kanker had. In 2015 ging het gerucht al de ronde, waarna hij het volgende tweette: “Ik heb geen tumor of operaties gehad.” In 2017 gaf hij dan toch toe al een tijd behandeld te worden voor kanker. Nu begeeft Val zich voor het eerst in lange tijd weer op de rode loper bij grote evenementen. Hij verborg de littekens die hij overhield aan de vele operaties met een sjaal, maar schuwde het poseren niet.

Val acteert ook weer, want recent speelde hij een monoloog over auteur Mark Twain. Normaal gezien kruipt hij ook terug in de huid van zijn iconische ‘Top Gun’-personage Iceman voor de geplande reboot van de franchise. Op 26 juni 2020 zou de nieuwe film moeten verschijnen.