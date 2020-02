IN BEELD. Tv-psycholoog Dr. Phil krijgt ster op Hollywood Walk of Fame MVO

22 februari 2020

10u38

Bron: ANP 0 Celebrities Dr. Phil heeft sinds vrijdag een ster op de beroemde Walk of Fame aan de Hollywood Boulevard in Los Angeles. De televisiepsycholoog onthulde de tegel zelf tijdens een ceremonie. Countryzanger Ronnie Dunn en filmmaker Tyler Perry hielden een praatje ter ere van Phil.

Op het podium bedankte de psycholoog zijn vrouw Robin en Oprah Winfrey. Hij kreeg eind jaren 90 een vast segment in haar talkshow en dat leidde tot zijn eigen programma dat sinds 2002 op de buis is. “Er zou geen Dr. Phil zijn zonder Oprah”, aldus Phil.

De 69-jarige presentator had nooit verwacht een ster te krijgen. “We komen niet uit Hollywood, dus het is echt geweldig om deel uit te maken van deze nalatenschap. We hebben heel veel plezier gehad”, zei Phil na afloop namens het hele team van zijn televisieprogramma tegen The Daily Mail.