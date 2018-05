IN BEELD: topmodel Chanel Iman zwanger van eerste kind

Bron: ANP 0 Celebrities Victoria's Secret-model Chanel Iman trouwde op 3 maart en liet op Moederdag via Instagram weten dat zij en haar kersverse man Sterling Shepard hun eerste kindje verwachten. "Ons sprookje gaat maar door! We kunnen niet wachten om onze kleine straks te mogen verwelkomen," aldus Chanel.

"Onze focus is altijd op liefde en familie gericht en we kijken ernaar uit om deze twee dingen te verenigen in onze baby. We voelen ons enorm bevoorrecht dat onze liefde voor elkaar een nieuw leven heeft gecreëerd. Wij danken God dat we dit mogen meemaken," schrijft het model bij haar post, waarop ze te zien is met een prachtige babybuik.

Chanel en Sterling ontmoetten elkaar in 2016 op een feestje, waarna ze al snel een setje werden. Afgelopen december vroeg de American Football-ster haar ten huwelijk op haar 27e verjaardag, waarop Chanel volmondig 'ja!' zei.

Daddy and Mommy can’t wait to meet you. As I approach motherhood I want to wish a Happy Mother’s Day to all mothers and mommies to be ❤️ @sterl_shep3 📸 @jamesmacari Een foto die is geplaatst door null (@chaneliman) op 13 mei 2018 om 16:00 CEST

Our fairytale continues as we wait for the birth of our baby. As our love grows each day, @sterl_shep3 and I can’t wait to share it with our little one 📸 @jamesmacari Een foto die is geplaatst door null (@chaneliman) op 13 mei 2018 om 18:00 CEST