IN BEELD. Sylvie Meis schittert in peperdure trouwjurk op huwelijk in Toscane Suzanne Borgdorff

20 september 2020

09u38

Bron: AD 4 Celebrities Het is gebeurd: Sylvie Meis (42) is (andermaal) getrouwd. Zaterdagmiddag stapte ze in het Italiaanse Florence in het huwelijksbootje met de Duitse kunstenaar Niclas Castello (41). Op de eerste trouwfoto’s die door de paparazzi zijn verspreid, is te zien hoe Sylvie straalt in een peperdure kanten trouwjurk. De publiciteitsschuwe Castello koos voor een klassiek trouwpak.

De Nederlandse Sylvie, die momenteel vooral presentatiewerk doet in Duitsland, probeerde de details van haar huwelijk geheim te houden, maar toch konden paparazzi beelden maken van de ceremonie. Daarop is te zien hoe Meis schittert in een bruidsjapon van naar verluidt 28.000 euro. Die werd handgemaakt door de haute couture-ontwerpster Lahav, die ook Hollywoodroyalty kleedt. De 1 meter 58 lange blondine koos voor een strapless kanten exemplaar met een lange sleep die aan het lijfje werd bevestigd. Sexy detail: de split in de jurk rijkt bijna tot aan haar rechterheup. Met een lange sluier en opgestoken haar werd haar look toch ietwat klassiek gehouden. Niclas - die zijn stoppels liet staan - koos voor een klassiek donker trouwpak met strik.

Omdat de trouwlocatie al langere tijd bekend was, stroomde de paparazzi in Florence toe. In de loop van de dag moest de politie eraan te pas komen om de fotografen die in de bosjes lagen in bedwang te houden. Agenten kwamen een poolshoogte nemen, maar grepen niet in. Opvallend: Sylvie hoopte de verspreiding van de eerste trouwbeelden in eigen regie te houden. Via haar management werden strikte eisen naar verschillende fotopersbureau’s verspreid, die naar verwachting dit weekend met de officiële trouwfoto’s komen. Verschillende sponsors en partners, zoals de maker van de ringen en het merk pen waarmee de huwelijksakte werd ondertekend, moeten worden vermeld. Niclas gaf aan niet in vol ornaat te willen poseren, dus klassieke foto’s van bruid en bruidegom blijven uit.

Eerder deze week werd bekend dat Sylvies ouders Rita en Ron vanwege gezondheidsredenen niet bij het festijn aanwezig konden zijn. Zij volgden de plechtigheid vanuit Nederland via een livestream. Haar zoon Damián was wel aanwezig: hij begeleidde Sylvie naar het altaar.