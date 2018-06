IN BEELD: Shakira verkoopt luxevilla voor 10 miljoen euro SD

21 juni 2018

18u31

Bron: Variety 211 Celebrities Shakira doet na zeventien jaar haar luxevilla aan Miami Beach van de hand. de 41-jarige Colombiaanse zangeres zoekt een nieuwe eigenaar voor het stulpje. Prijskaartje: 10 miljoen euro.

Nu Shakira het merendeel van haar tijd in Barcelona spendeert samen met haar echtgenoot, profvoetballer Gerard Piqué (31), en hun twee zoontjes, is het tijd om haar riante villa aan Miami Beach op de markt te gooien. De drievoudige Grammy-winnares wil voor een bedrag van 10 miljoen euro afscheid nemen van haar indrukwekkend landhuis, dat gelegen is op een stuk grond van 800 vierkante meter en voorzien is van alle nodige luxe. Zo zijn er maar liefst zes ruime slaapkamers, zeven badkamers, een grote fitnessruimte en een werkkamer, waar momenteel haar drie Grammy's nog uitgestald staan. In het hele huis zitten kamerhoge vensters die voor veel openheid en licht zorgen.

Ontspannen kan uiteraard ook in de villa. Zo is er onder andere een witte pooltafel en een loungehoek met op maat gemaakte meubels én waterpijp. De achterkant van het huis opent naar een groot terras met een zwembad en een bar. Ideaal voor een poolparty.

De popster, die wereldwijd meer dan 60 miljoen albums verkocht, won begin dit jaar nog een Grammy Award voor Best Latin Pop Album met 'El Dorado'. Momenteel tourt ze in Europa, waar ze vanavond halt houdt in Milaan. Afsluiten doet ze op 3 november in Colombia.