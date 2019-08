IN BEELD. Richard Gere steekt bootvluchtelingen op Middellandse Zee hart onder de riem TDS

09 augustus 2019

17u15

Bron: ANP 0 Celebrities Filmacteur Richard Gere (69) heeft het schip Open Arms bezocht dat met 121 migranten op de Middellandse Zee vaart in afwachting van een land dat de opvarenden opvang wil bieden. In vrijdag gepubliceerde beelden vraagt de 69-jarige Gere om hulp voor de migranten op het schip.

“Het is voor die mensen het belangrijkst dat ze in een haven aan land kunnen gaan om een nieuw leven te beginnen”, zei Gere. Al ruim een week vaart Open Arms in de buurt van het Italiaanse eiland Lampedusa. Malta en Italië weigeren het schip toe te laten omdat andere EU-landen geen migranten willen overnemen. De Europese Commissie heeft lidstaten gevraagd mee te helpen aan een oplossing voor het schip.