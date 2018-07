IN BEELD: première 'De Sinksenfoor' lokt heel wat BV's MVO

02 juli 2018

06u45 2 Celebrities Gisteren ging 'De Sinksenfoor', de nieuwste productie van Het Achterland, in première in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Acteurs Carry Goossens, Linda De Ridder, Luc Caals, Danni Heylen, Anne Van Opstal, Brent Pannier en Timo Descamps werden aangemoedigd door heel wat genodigden.

Iedereen heeft wel stiekem een beetje heimwee naar de kermis uit zijn kindertijd. Die nostalgische sfeer wilde regisseur Jeroen Maes vatten in de voorstelling.

In 'De Sinksenfoor' maken we kennis met enkele gedreven forains. Zo is er onze top-entertainer Firmin, die zijn paardenkoers op geheel eigen wijze van commentaar voorziet. Zijn vrouw Vivianne waakt, als een volleerde moederkloek, over haar eendjes in de ‘Duck Race’. En bij Suzy vind je de beste oliebollen van ’t stad. Jakke jaagt u de stuipen op het lijf in zijn spookkot ‘Scary factory’, indien hij goed personeel vindt echter, want keer op keer geven zijn levende zombie’s er namelijk de brui aan. Tot we kennis maken met Bram, een ietwat verlegen jongeman maar, gebeten door de foormicrobe. Jakke koestert nieuwe hoop, maar die is van korte duur, ook Bram wil het na een korte sessie reeds opgeven. De verschijning van de beeldschone Anita - dochter van Firmin en Vivianne - doet hem op slag van gedachten veranderen. Dat Anita echter voorbestemd is voor Ronny – de zoon van Jakke - , is dan weer een domper voor Bram, zeker als blijkt dat Ronny nogal een kort lontje heeft en op de koop toe eigenaar is van een schietkraam. Een explosieve situatie dus die elk moment kan ontploffen en voor vuurwerk zorgt - iets wat op de Sinksenfoor niet misstaat, natuurlijk.

'De Sinksenfoor' staat tot en met 19 augustus op de affiche van de Rode Zaal van het Fakkeltheater te Antwerpen.