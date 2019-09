IN BEELD. Nieuwe liefdes steunen familie Hadid tijdens Nederlandse begrafenis SDE

06 september 2019

15u26 0 Celebrities In Rotterdam werd donderdag afscheid genomen van Ans van den Herik, de Nederlandse oma van Gigi (24) en Bella Hadid (22). De topmodellen waren samen met mama Yolanda, broer Anwar (20) naar de havenstad afgereisd om hun oma een laatste groet te brengen. Steun kreeg de familie van hun kersverse geliefden.

Ans van den Herik overleed eind augustus op 78-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Het afscheid vond plaats in Rotterdam, waar Ans haar leven lang gewoond had. Ook haar Amerikaanse familie maakte de oversteek om een laatste groet te brengen aan hun geliefde oma.

Kleindochter Gigi werd vergezeld door haar nieuwe geliefde Tyler Cameron, een ex-deelnemer van ‘The Bachelor’. De twee worden al een maand lang samen gezien, maar hebben hun relatie nog niet officieel bevestigd. Toch lijkt dit reisje naar Nederland een duidelijk teken dat er effectief sprake is van een volwaardige relatie. Ook Gigi’s broer Anwar kwam niet alleen. Hij bracht de Britse zangeres Dua Lipa mee. De twee zijn zo'n twee maanden samen en denken al na over samenwonen. Hun moeder, Yolanda Hadid, kwam dan weer samen met haar nieuwe vriend Joseph Jingoli. De enige Hadid die alleen naar de begrafenis kwam, was dochter Bella. Zij brak een tijdje geleden voor de tweede keer met muzikant The Weekend en is sindsdien single.

Gigi deelde een foto vanop de begrafenis. Daarop is te zien hoe Bella en zij net als hun Nederlandse nichtjes hun handen op de met bloemen bedekte begrafeniskist van hun oma plaatsen. “We houden van je, oma”, schreef het model erbij. Het bezoek aan Nederland is wel van korte duur. De modellen worden op de catwalk verwacht tijdens de New York Fashion Week, die vrijdag begint.