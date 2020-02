IN BEELD. Niemand wil Michael Jacksons' Neverland kopen, ondanks prijsdaling van 67 miljoen dollar SDE

29 februari 2020

Na meer dan vijf jaar vol drastische prijsdalingen is de Neverland Ranch, ooit in handen van Michael Jackson, nu officieel van de markt gehaald. De eigenaars slaagden er - ondanks een nieuwe naam en renovaties - niet in om het landgoed te verkopen. Dat schrijft Business Insider.

De Neverland Ranch in Californië is onlosmakelijk verbonden met Michael Jackson. De popster kocht het landgoed van meer dan 100 hectare in 1987 voor 19,5 miljoen dollar (zo’n 17,7 miljoen euro) en woonde er meer dan vijftien jaar. In die periode liet hij onder meer een treinstation, een pretpark en een dierentuin bouwen. Die twee laatste zijn ondertussen wel weggehaald. Toen Jackson in financiële problemen raakte, nam vermogensbeheerder Colony Capital Inc het landgoed over. Het bedrijf spendeerde miljoenen om de infrastructuur te renoveren en om het landgoed aantrekkelijk te maken voor mogelijke kopers. Het kreeg ook een nieuwe naam: Sycamore Valley Ranch. Toch kon het prijskaartje van 100 miljoen dollar (zo'n 90,6 miljoen euro) geen mogelijke kopers overtuigen.

Prijsdalingen

Makelaars Coldwell Banker werden aangetrokken om het landgoed beter in de markt te zetten, en ze verlaagden de prijs meteen naar 67 miljoen dollar (60,7 miljoen euro). Maar ook nu geen succes, dus volgde een tweede prijsdaling, naar amper 31 miljoen dollar (zo'n 27,3 miljoen euro). Dat de documentaire ‘Leaving Neverland' in die periode uitkwam, deed de zaken echter opnieuw geen goed. Vastgoedspecialisten vertelden aan het Amerikaanse magazine People dat ze vreesden dat het niet makkelijk zal zijn om het domein van de hand te doen. “Het is moeilijk om voorbij te gaan aan het feit dat Neverland geassocieerd wordt met kindermisbruik. Ik denk dat het bedrag eigenlijk nog erg optimistisch is”, klonk het.

Het ziet er nu naar uit dat ze gelijk hebben gekregen. Na vijf jaar proberen is Neverland Ranch van de vastgoedmarkt gehaald. Volgens Kyle Forsyth van Compass waren er wel enkele geïnteresseerde kopers, maar werd er nooit een deal gesloten met verkoper Colony Capital. “De firma heeft de ranch niet opnieuw op de markt gezet en aanvragen voor bezoeken worden afgewezen of zelfs niet beantwoord", klinkt het. Of Neverland Ranch ooit verkocht zal worden, is dus nog maar de vraag.

Neverland Ranch in beeld

De poorten naar Neverland Ranch, hier in 2009, vlak na de dood van Michael Jackson.

Een blik vanuit de lucht op het treinstation dat Michael Jackson liet bouwen.

Voor het treinstation, dat nog steeds op het terrein staat, haalde Jackson inspiratie bij Disney.

De sporen en de achterkant van het treinstation.

Deze hal met grote ramen verbindt de eetkamer met de andere kamers op de gelijkvloers.

De inkomhal, met grote glazen deuren die uitgeven op de tuin.

Een enorme kroonluchter hangt in de inkomhal.

Op de tweede verdieping bevinden zich vier slaapkamers, allemaal met hetzelfde eiken parket.

Ook het poolhouse telt twee verdiepingen.

Een blik op de achterkant van het huis. In deze hoek van het huis had Michael Jackson zijn slaap- en badkamer.

Een lange tafel in de tuin nodigt uit om veel volk uit te nodigen wanneer het weer het toelaat.

Een zwembad mag uiteraard niet ontbreken.

Bij het zwembad staat een ijskarretje dat Michael Jackson van Elizabeth Taylor kreeg.

Op het terrein bevinden zich verschillende beekjes, die uitmonden in een grote vijver.

Jackson had een voorkeur voor standbeelden van kinderen, ter versiering van de vijver.

Ook wie graag tennist, komt op het terrein aan zijn trekken.