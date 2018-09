IN BEELD. Musical Raymond van het Groenewoud in première CD

30 september 2018

21u32

Bron: Eigen info 1 Celebrities Heel wat bekend volk zondagavond in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Daar vond de première plaats van de musical 'Meiskes & Jongens' over een ogenschijnlijk perfect gezin dat een pijnlijke affaire blootlegt. Al keek het publiek vooral uit naar de muziek van Raymond van het Groenewoud.

In dit muzikale theaterstuk passeren heel wat songs uit de ondertussen al 40-jarige carrière van Raymond van het Groenewoud de revue. Inclusief een gloednieuwe titelsong van de grootmeester zelf. Voor de grootmeester, die zelf niet aanwezig kon zijn op zijn eigen première wegens andere verplichtingen, is dit een droom die uitkomt. "Ik ben diep ontroerd", vertelde Raymond destijds tijdens de persvoorstelling. "Vooral omdat ik het niet gewoon ben dat andere mensen blijmoedig mijn liedjes staan te zingen."

Scheuren en barsten

'Meiskes & Jongens' vertelt het verhaal van een rijke familie waar alles peis en vree verloopt. Tot een vriendinnetje van de zonen op bezoek komt en blijkt dat hun vader haar al een tijd wel heel erg goed kent. Een goed bewaard geheim komt uit en alle scheuren en barsten van het gezin worden opeens akelig zichtbaar ... met pijnlijke en humoristische situaties tot gevolg.

In de hoofdrol zien we Koen Van Impe, Karlijn Sileghem en Stany Crets. Die laatste regisseerde de voorbije jaren vooral zelf theater- en musicalvoorstellingen, maar voor dit stuk maakt hij na acht jaar een uitzondering en staat hij met veel plezier nog eens zelf op de planken te acteren. “De dialogen, de muziek, het talent, én de belofte van regisseur Sébastien De Smet dat ik niet moet zingen of dansen, haalden me over de streep om nog eens in de spotlights te staan”, aldus Stany.

'Meiskes & Jongens' speelt vanaf 4 oktober in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Tickets via deepbridge.be

Volgend week staat Peter Van de Velde zelf op de planken met de spektakel-musical 40-45, maar nu genoot hij nog van een zorgeloze avond met vriendin Debbie. "Van stress is nog geen sprake."

Lesley-Ann Poppe met echtgenoot Kevin en zoon Gabriël. De blondine is ondertussen al 30,5 kilo afgevallen. "Nog 4,5 te gaan en nadien mijn borsten en poep liften."

"Raymond weet telkens opnieuw mijn ziel te raken", zegt actrice en megafan Ini Massez aan de zijde van manlief Geert.

"Dankzij dit stuk heeft dochter Manou de liedjes van Raymond van het Groenewoud leren kennen", aldus presentatrice Katja Retsin.

"In mijn wagen speel ik voortdurend de liedjes van Raymond af", zegt De Buurtpolitie-actrice Ianthe Tavernier, hier in het gezelschap van zangeres Noa Neal.