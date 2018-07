IN BEELD. Model Emily Ratajkowski gaat naar het strand en haar nieuwe verlovingsring is van meters ver te zien DBJ

23 juli 2018

09u16

Bron: Daily Mail 0 Celebrities Begin dit jaar trouwde model en 'Blurred Lines'-meisje Emily Ratajkowski (27) met producer Sebiastan Bear-McClard (31), maar ze heeft nu al een nieuwe verlovingsring. Die toonde ze op Instagram en dit weekend ook voor het eerst openbaar.

Deze maand toonde model Emily Ratajkowski haar verlovingsring met dubbele diamant op sociale media. Toen ze dit weekend naar het strand van Miami ging, was de knoert aan haar vinger vanop meters afstand te zien.

✨ Een foto die is geplaatst door null (@emrata) op 12 jul 2018 om 04:23 CEST

Het model, die bekend werd als topless meisje in de videoclip van de nummer 1-hit 'Blurred Lines' van Robin Thicke, droeg een bikini uit de Inamorata-collectie. De 27-jarige actrice trouwde in februari in alle discretie met acteur en producer Sebastian Bear-McClard. De twee hadden toen enkel een paar dichte familieleden en vrienden op de hoogte gebracht van hun trouwpartij in New York.