IN BEELD. Kylie Jenner zet 21ste verjaardag verder in Las Vegas MVO

13 augustus 2018

14u03 0 Celebrities Kylie Jenner vierde dit weekend haar 21ste verjaardag in de club 'Delilah' in West Hollywood, maar daarna was ze nog lang niet uitgefeest. Ze vertrok meteen daarna met een groepje vriendinnen naar Las Vegas.

In Amerika in 21 jaar de officiële leeftijd waarop jongeren legaal alcohol mogen consumeren. En waar beter om de drinkleeftijd te vieren dan in 'Sin City'?

Kylie trok naar Vegas, waar ze verbleef in een enorme luxesuite en danste tot in de late uurtjes.

