IN BEELD. Kijk binnen in het superdeluxe Ierse kasteel van de Lord of the Dance Tom Tates

29 juni 2018

20u18

Bron: AD 0 Celebrities De Iers-Amerikaanse danser-choreograaf Michael Flatley (59), die wereldberoemd werd als de Lord of the Dance en met zijn spectaculaire shows bijna een miljard euro verdiende, heeft zijn superdeluxe kasteel in Fermoy (Ierland) te koop gezet. Flatley kocht het in 1999 voor een slordige 3,9 miljoen euro, liet het voor ruim 20 miljoen euro renoveren en vraagt er nu 'slechts' 12,5 miljoen euro voor.

Volgens Britse media wil Michael Flatley, die in 60 verschillende landen optrad voor naar schatting 60 miljoen mensen, van het megalomane optrekje af omdat hij en zijn vrouw een kleiner onderkomen ambiëren. Dat hij een groot deel van zijn gigantische investering, met een vraagprijs van 12,5 miljoen, nooit meer zal terugkrijgen, vindt Flatley niet erg. "Ik heb er sinds de aanschaf gewoon heerlijk gewoond. Dat is belangrijker dan winst", aldus de danser die in 2016 stopte met optreden wegens aanhouden gewrichtsklachten. Castle Hyde uit 1801 staat sinds deze week te koop bij vastgoedbedrijf Sotheby's International Realty. Of zich al geïnteresseerden hebben gemeld, is onbekend.