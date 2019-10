IN BEELD. Justin Timberlake is het nieuwste slachtoffer van ‘sterrenbelager’ Vitalii Sediuk SDE

09u47 0 Celebrities De Oekraïense grappenmaker Vitalii Sediuk heeft zich opnieuw in de kijker kunnen werken door een beroemdheid aan te vallen. Dit keer was Justin Timberlake het slachtoffer. De zanger wilde samen met zijn echtgenote Jessica Biel naar de show van Louis Vuitton gaan kijken tijdens de Paris Fashion Week, toen Sediuk hem probeerde te tackelen.

De Oekraïense Sediuk belaagt wel vaker sterren en haalt daarmee regelmatig het nieuws. Zo probeerde hij in 2012 Will Smith te kussen, plantte hij in 2014 zijn gezicht in het kruis van Bradley Cooper en was Kim Kardashian al drie keer slachtoffer van dienst. Tijdens de derde keer in 2016 kuste hij haar billen.

Nu moest Justin Timberlake er dus aan geloven. Samen met zijn vrouw, Jessica Biel, liep hij over de rode loper toen Sediuk hem van achteren probeerde te tackelen. De ‘grappenmaker’ greep Justin bij zijn rechterenkel, maar de zanger bleef overeind. Toegesnelde beveiligers bevrijdden Justin vervolgens uit de greep van Sediuk. En dat levert volgende beeldenreeks op.