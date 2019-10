IN BEELD. Justin en Hailey Bieber zijn (nog eens) getrouwd KDL

01 oktober 2019

10u55 0 Showbizz Nadat Justin Bieber (25) en Hailey Baldwin (22) - nu Bieber - vorig jaar al trouwden in een rechtbank in New York, heeft het koppel elkaar maandag nog eens eeuwige liefde en trouw beloofd in het bijzijn van hun familieleden en vrienden. Op Instagram deelden enkele gasten al wat foto’s van de festiviteiten.

De ceremonie en het feest gingen door in Montage Palmetto Bluff, een luxueus resort in Bluffton, South Carolina, dat voor de gelegenheid helemaal werd afgehuurd en maandag uitzonderlijk ook niet toegankelijk was voor het grote publiek. Volgens het Amerikaanse tijdschrift People waren er 154 genodigden, waaronder realityster Kendall Jenner, supermodel Joan Smalls en Justin’s manager Scooter Braun. Voorafgaand aan de ceremonie was er een cocktailuurtje voor de aanwezigen in de lobby van het hotel waar het huwelijk van de Biebers plaatsvond. Nadat het jawoord van Justin en Hailey verplaatsten de gasten zich naar een andere zaal voor cocktails waarna het huwelijksdiner volgde. Na het diner volgde er nog een groot feest dat tot in de vroege uurtjes duurde.

Volgens een insider was Justin “uiterst relaxed de afgelopen dagen”. “Hij heeft zijn input gegeven voor de grote dag, maar heeft het verder vooral aan de weddingplanner overgelaten. Eigenlijk hoefde hij alleen nog maar op te komen dagen. Bovendien is hij al een jaar getrouwd, dus voor hem voelt deze dag voornamelijk aan als een heel groot feest. Hij heeft het grotere geheel aan Hailey overgelaten, hij vertrouwt haar daar volledig in. En zij vond het heel belangrijk om dit samen met hun dierbaren te vieren, wat duidelijk zichtbaar was. Ze straalde van oor tot oor.”