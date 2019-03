IN BEELD. Justin Bieber ziet er opvallend gelukkiger uit tijdens strandvakantie MVO

21 maart 2019

14u28 0 Celebrities Justin Bieber (25) ziet er opvallend gelukkig uit tijdens een strandvakantie in Laguna Beach, Californië, samen met zijn echtgenote, Hailey Baldwin (22).

Bieber staat lachend op het strand, doet mee aan sporten en spelletjes, ligt naast Hailey te zonnen en gaat zelfs met de glimlach op de foto met fans. Vooral dat laatste is opvallend, gezien Justin tot voor kort een strikte ‘geen selfies met fans’-regel had.

Mentale problemen

Justin verklaarde enkele weken geleden dat hij worstelde met zijn mentale gezondheid. “Ik wilde jullie een kleine update geven over wat ik op dit moment doormaak”, schreef hij op Instagram. “Ik ben behoorlijk aan het worstelen met mezelf. Ik heb helemaal geen grip meer op mijn leven en voel me raar. Ik stuiter altijd terug, dus ik maak me geen zorgen, maar wilde alleen contact met jullie zoeken en vragen om voor me te bidden. God is trouw en jullie gebed werkt echt, bedankt.”

Vorige maand meldden Amerikaanse media dat Bieber in behandeling zou zijn voor een depressie. Bovendien zou de Canadese zanger verslaafd zijn aan Xanax, een verdovende drug.

Leugen

Het ziet ernaar uit dat Bieber nu wat rust heeft gevonden aan de kustlijn van de Orange County. Volgens bepaalde bronnen zou Justin helemaal geen mentale problemen hebben, maar is hij van plan om binnenkort een nieuw album uit te brengen. Hij zou liegen over zijn toestand om meer media-aandacht te krijgen en zo meer platen te verkopen. Zijn moeder drukte die geruchten echter meteen de kop in. “Justin kan zulke beschuldigingen op dit moment echt wel missen”, zegt ze. “Hij heeft het moeilijk, maar samen met Hailey werkt hij eraan. Laat hem alsjeblieft met rust.”