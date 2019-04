IN BEELD. Jude Law schittert in mini zwembroek KDL

10 april 2019

11u48 0 Showbizz Jude Law (46) staat momenteel op de set van de televisieserie ‘The New Pope’ waarin hij de rol van Lenny Belardo speelt, die onverwacht als nieuwe paus, paus Pius XIII, gekozen wordt. En voor die rol hoeft Jude duidelijk niet altijd de traditionele klederdracht van de paus te dragen.

De paus wordt zelden anders gezien dan gekleed in de traditionele witte soutane met witte zoom en witte knopen, maar tijdens de opnames van Jude Law die deze week plaatsvonden voor ‘The New Pope’, werd de acteur gespot in een strakke witte zwembroek. Ons hoor je alvast niet klagen!