In beeld: In dit luxe-resort viert Gwyneth Paltrow haar vrijgezellenweekend DBJ

14 april 2018

18u22 0 Celebrities Gwyneth Paltrow (45) stapt binnenkort in het huwelijksbootje met Brad Falchuk (47) en daar gaat natuurlijk een vrijgezellenfeest aan vooraf. Dat van Platrow zal georganiseerd worden door haar goede vriendin Cameron Diaz (45). Die heeft niet de eerste de beste plaats uitgekozen.

Het gezelschap, met onder meer ook modeontwerpster Stella McCartney, zakte af naar het Four Seasons resort Costa Palmas in het Mexicaanse Los Cabos. Het domein is 1000 are groot en heeft een privéstrand van meer dan 3 kilometer. Er is onder meer een haven voor privéjachten en golfbaan met 18 holes.

Lees ook: Cameron Diaz plant extravagant vrijgezellenfeest voor Gwyneth Paltrow