IN BEELD: in dit futuristische optrekje van 13 miljoen gaat Ariana Grande samenwonen MVO

20 juni 2018

16u06 0 Celebrities Ariana Grande (24) meent het serieus met haar nieuwe vriend, Pete Davidson (24). Na slechts enkele weken daten waren de twee al verloofd, en nu gaan ze ook samenwonen.

Daarvoor trekken ze naar een futuristisch uitziend appartementsgebouw in Manhattan, New York. Het optrekje is ontworpen door Zaha Hadid, een prestigieuze architect, en kost maar liefst 13,8 miljoen euro.

Wat je daarvoor in ruil krijgt? Een hypermoderne penthouse van 4.876 vierkante meter, met 5 grote slaapkamers, een keuken, 5 badkamers en een ruime woonkamer. Daarnaast kunnen bewoners van het gebouw ook gebruikmaken van enkele gezamenlijke luxes, zoals een overdekt zwembad, een fitnessruimte en zelfs een privé-bioscoop. Daarnaast kunnen ze een praatje maken met hun al even bekende buren, zoals Sting.

Ariana deelde dit weekend een foto met bijschrift: "Wij in ons nieuwe appartement, zonder meubels, met enkel een muziekspeler en snoepjes."

Hoewel het appartement van Ariana nog niet bemeubeld is, geeft de website van Zaha Hadid een goed idee van hoe haar nieuwe optrekje eruitziet.