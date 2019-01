IN BEELD. Hoezo verwend? De duurste speeltjes van de Kardashian-kinderen SD

21 januari 2019

13u08

Bron: People.com 0 Celebrities De Kardashian-Jenner-familie staat niet meteen te boek als erg bescheiden. Op Instagram en Snapchat etaleren ze graag hun weelde en rijkdom, en ook hun kinderen mogen daarvan meegenieten. Benieuwd hoe verwend de nieuwste generatie Kardashians is? Kijk even mee.

Muziekdoosje

Dat oma Kris Jenner haar kleinkinderen graag eens verwent, blijkt uit dit bescheiden cadeautje aan Chicago West. Voor haar eerste verjaardag kreeg de dochter van Kim Kardashian namelijk een muziekdoosje van Louis Vuitton ter waarde van $ 3.350 (€ 2.948,19).

Louis Vuitton-handtassen uit Japan

Tijdens de feestdagen bleek Kim Kardashian in een genereuze bui. Ze kocht voor elk van de meisjes in de familie een mini-Louis Vuitton-tas, rechtstreeks uit Japan. Voor elk tasje telde ze $ 1.100 (€ 968,063) neer. Opvallend detail: ze kocht acht handtassen, terwijl er maar zes meisjes in de familie zijn. Was het een hint naar een nieuwe zwangerschap? Kim was echter snel om dat gerucht te ontkrachten. Ze kocht een tas voor zichzelf en één extra, voor de zekerheid.

Gucci-draagzak

Ook eenvoudige voorwerpen als een draagzak mogen wat geld kosten in Kardashian-land. Voor deze draagzak van Gucci telde jonge mama Kylie Kardashian $ 395 (€ 347,623) neer. De kleuren zijn in ieder geval afgestemd op baby Stormi’s outfit.

Neon mini-Mercedes

Papa Kanye West kocht in augustus een neongele Mercedes G-Wagon voor zijn vrouw Kim, en niet veel later kreeg ook hun jongste dochter Chicago een miniversie van de opvallende terreinwagen. Hoeveel de op maat gemaakte wagen gekost heeft, is niet duidelijk, maar de Amerikaanse winkel Target verkoopt een gelijkaardig model voor $ 225,90 (€ 198,805).

Mini-Bentley

Ook Khloé’s dochter True houdt wel van een autoritje, en dat doet ze in stijl. Ze heeft twee mini-Bentley’s: één roze, en één witte, die ze cadeau kreeg van Kimora Lee Simmons. Ook nichtjes Stormi en Chicago kregen een witte Bentley cadeau van Simmons. En neefje Dream, het zoontje van Rob Kardashian, heeft een blauwe Bentley. Hoeveel zo’n auto kost, hangt wat van de versie af, maar de startprijs is $ 1.999 (€ 1.759,23).

Bontjas

Kim Kardashian’s kinderen hebben allemaal een dure designerkleerkast tot hun beschikking. Van een uitgebreide Yeezy-schoenencollectie (het merk van papa Kanye) voor de jonge Chicago tot deze bontjas van North, die $ 3.500 (€ 3.080,20) waard is.

Designerstoel

Een gewone kinderstoel bleek niet voldoende voor Kylie Jenner’s dochter Stormi, en dus investeerde ze in deze designerstoel, die ontworpen werd door de broers Humberto en Fernando Campana, in samenwerking met kunstenaar Kaws. Er werden slechts drie exemplaren van gemaakt, die tijdens de kunstbeurs Art Basel tentoongesteld werden. De stoelen waren te koop voor $ 25.000 (€ 22.001) en meer.