IN BEELD: het meest extravagante galabal ter wereld, en Rihanna steelt de show MVO

08 mei 2018

08u01 12 Celebrities Bonte kleuren, lange jurken en soms zelfs ronduit bizarre details: het jaarlijkse MET-gala in New York stelde niet teleur wat klederdracht betreft.

De fundraiser voor het Metropolitan Museum of Art lokt telkens weer de grootste sterren, die op de rode loper graag paraderen in hun 'kunstige' kleren. Allemaal werden ze uitgenodigd door Anna Wintour, hoofdredactrice van modeblad Vogue, die het hele feestje organiseert.





Het feest loopt samen met de opening van een nieuwe tentoonstelling in het museum, die dit jaar in het teken staat van geloof. Het thema van de avond was dan ook 'Heavenly bodies: fashion and the catholic imagination'. En dat nam vooral Rihanna (30) ter harte. Zij zag eruit als een blinkende, vrouwelijke paus toen ze op de iconische trap van het museum verscheen. Daarmee maakt ze niet alleen een opvallend statement, maar gaat ze meteen ook met de titel van 'meest spraakmakende outfit' aan de haal - en daar doet iedereen het voor!