IN BEELD. Heidi Klum amuseert zich kostelijk op huwelijksreis (ondanks boete van 6.000 euro)

Bij een huwelijk hoort een huwelijksreis, en dus genieten Heidi Klum (46) en haar kersverse man Tom Kaulitz (29) momenteel van een romantische vakantie in het Italiaanse Capri. Ze dollen daar samen op het strand en aan het zwembad en zijn duidelijk stapelverliefd. De boete van 6.000 euro die ze daar gepresenteerd kregen, kon de pret dan ook niet bederven.

Maandagavond trokken Heidi en Tom, de gitarist van Tokio Hotel, er samen met zo’n 20 vrienden met de boot op uit. Ze hielden ook halt bij de Blauwe Grot, een bekende grot waarvan de toegang enkel bestaat uit een gat van amper vier meter hoog. Daar nam het gezelschap een duik, wat bij wet verboden is. De grot is immers erg klein en diep, en de kans op verdrinking is reëel. Toen de politie Klum en haar vrienden betrapte, kreeg ze dan ook een fikse rekening gepresenteerd. Al blijft dat voor haar een peulschil, want haar hele huwelijk heeft naar verluidt zo’n 3 miljoen euro gekost.