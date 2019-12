IN BEELD. Gwyneth Paltrow viert Kerstmis samen met haar ex, Chris Martin MVO

24 december 2019

10u01 0 Celebrities Gwyneth Paltrow (47) viert de feestdagen in Aspen, samen met haar ex-man, Chris Martin (42) en diens vriendin, ‘50 Shades Of Grey’-actrice Dakota Johnson (30). De voormalige geliefden zijn altijd goede vrienden gebleven, en daar kan hun dochter Apple alleen maar van profiteren. Ook zij was erbij tijdens het skitripje.

Paltrow scheidde in 2016 van de Colplay-zanger, maar verbande hem nooit volledig uit haar leven. “We willen niet dat onze kinderen met ruziënde ouders te maken krijgen”, klonk het toen al. Apple (15) en Moses (13) gaan dus al jaar en dag op familie-uitstapjes met hun beide ouders, en eventueel ook hun nieuwe levenspartners, zoals Dakota.

Er werd niet alleen vakantie gehouden, want Paltrow kon het niet laten om tijdens het tripje ook nog even iets te regelen voor haar werk. Samen met dochter Apple bezocht ze de lokale Goop-winkel in Aspen, die volledig gevuld is met gadgets die ze aanprijst op haar gelijknamige blog.