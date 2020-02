IN BEELD. Gezichtstatoeages zijn de nieuwste trend bij beroemdheden SDE

14 februari 2020

14u00 2 Celebrities Dat tatoeages al lange tijd schering en inslag zijn bij beroemdheden, dat is geen geheim meer. Maar de laatste maanden zien we een nieuwe trend opduiken: gezichtstatoeages. Steeds vaker kiezen celebs ervoor om een afbeelding op hun gelaat te laten vereeuwigen. Soms subtiel, soms net érg groot. Wij lijsten de meest opvallende voor je op.

Mike Tyson

De voormalige bokser Mike Tyson was een van de eerste beroemdheden die een tatoeage op zo’n prominente plaats liet zetten. Volgens de man zelf moest de tatoeage, die gebaseerd is op de versieringen van de Nieuw-Zeelandse stam Maori, zijn status als ‘krijger’ benadrukken. Maar ook: “Ik dacht dat het hip was. Ik vond het gewoon een coole tattoo."

Lil’ Wayne

Rapper Lil’Wayne heeft al jarenlang verschillende tatoeages op zijn gezicht, en er blijven er maar bijkomen. Zo staat er onder meer ‘Fear God’ op zijn oogleden, ‘I am music’ boven zijn rechterwenkbrauw, en verschillende verwijzingen naar bendes op zijn gezicht.

Amanda Bynes

Toen Amanda Bynes eind december 2019 voor het eerst een foto postte waarop haar gezichtstatoeage te zien was, hoopten fans vurig dat het slechts om een tijdelijke afbeelding zou gaan. Amanda kampt namelijk al jaren met psychische problemen, dus dan lijkt zo'n tatoeage niet meteen de beste (rationele) beslissing. Maar nee, het hartje blijft maar verschijnen op nieuwe foto’s en gaat dus nergens heen.

Justin Bieber

Het lijf van Justin Bieber staat ondertussen al vol tatoeages, dus is het niet zo verwonderlijk dat hij ondertussen ook aan zijn gezicht begonnen is. Al houdt de zanger het voorlopig wel subtiel. Zo valt er onder zijn oog sinds 2016 een piepklein kruisje te bewonderen, waarna hij in 2019 het woord ‘Grace’ boven zijn rechterwenkbrauw liet tatoeëren.

Post Malone

Hij is nog maar 24 jaar oud, maar het gezicht van Post Malone staat al behoorlijk vol met tatoeages. Zelf vindt hij dat geen enkel probleem, vertelde hij in 2018. “Ik doe alles om mijn moeder kwaad te maken", lachte hij. “Ik heb toch een gezicht voor de radio, dus waarom niet?”

Presley Gerber

Dat model Presley Gerber, de zoon van Cindy Crawford, vlak onder zijn oog het woord ‘Misunderstood’ liet tatoeëren, kon er bij veel fans niet in. Zelf was Presley niet echt onder de indruk van alle kritiek. “Als ik het idee had dat dit mijn gezicht ging ruïneren of als ik het niet had gewild, dan zou ik het niet gedaan hebben. Dat lijkt me logisch.” En hij voegde er strijdvaardig nog aan toe: “Als iemand hier iets slechts over te zeggen heeft, of over mijn familie, dan zal ik hen mijn adres geven. Dat beloof ik. Dan kan je het in mijn gezicht komen zeggen.”

Amber Rose & Alexander Edwards

Enkele dagen geleden besliste model Amber Rose om op haar voorhoofd de namen van haar kinderen, Bash en Slash, te laten tatoeëren. De reden? Het plots overlijden van Kobe Bryant. “Ik wil niet melig klinken, maar toen Kobe stierf begon ik na te denken over mijn leven. Mijn vader kreeg kanker toen hij 40 jaar oud was. Zijn toestand is verbeterd en het gaat goed met hem nu, maar hij was bijna dood. Ik ben nu 36 en ik wilde deze tattoo al heel lang. Ik dacht gewoon: het leven is kort, dus ik doe het gewoon. Leef, zonder spijt. Ik ben blij dat ik het gedaan heb.” Ook Ambers geliefde Alexander Edwards volgde haar voorbeeld. Hij liet de geboortedata van Bash en Slash op zijn voorhoofd vereeuwigen.

Chris Brown

Chris Brown is grote fan van Air Jordans, de iconische schoenen van Nike. Zo zou de rapper een hele kamer hebben met honderden paren van de sneakers, die vaak een verzamelwaarde van duizenden euro’s hebben. Zijn liefde voor de Air Jordan vereeuwigde hij dan enkele dagen geleden met een tattoo. Dat is overigens niet de enige gezichtstattoo van de rapper, want hij heeft ook het logo van zijn kledingmerk ‘Black Pyramid’ langs zijn oor staan.

Aaron Carter

Vorig jaar kwam Aaron Carter voornamelijk op negatieve manier in het nieuws, vanwege zijn mentale problemen. Fans waren dan ook bezorgd toen hij plots een filmpje postte waarin te zien was hoe hij een enorme gezichtstatoeage liet plaatsen. Inspiratie haalde het voormalige kindsterretje bij een coverfoto van Rihanna uit 2013. De zangeres stond toen met een slangenkapsel op de cover van het magazine GQ. Zelf is hij er erg blij mee: “Ik ben de grootste in de muziekwereld op dit moment. Ik kan niet genegeerd worden”, schreef hij bij de foto.

Kat von D

Zelf heeft ze als tattoo-artieste al verschillende tatoeages gezet, maar Kat von D heeft zelf ook al verschillende afbeeldingen op haar lijf verzameld. Op haar gezicht liet ze verschillende sterretjes plaatsen, die vaag doen denken aan ons Vlaamse sterrenmeisje Kimberley.

Tekashi 6ix9ine

De Amerikaanse rapper zit momenteel een gevangenisstraf uit, maar is even bekend voor zijn gezichtstatoeages. Hij is voornamelijk geobsedeerd door het nummer 69 en heeft het cijfer al meer dan 200 keer op zijn lichaam geïnkt, onder meer ook op zijn voorhoofd.

Lees meer in HLN+:

Kleine tattoo, grootste spijt: ‘tatoeageprofessor’ schrijft boek over huidversieringen

Marijke liet een tattoo zetten van haar idool en ‘hartsvriend’ Steve Tielens: “Zonder Steve was ik er vandaag niet meer geweest”