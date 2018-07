IN BEELD. George Clooney pikkelt privéjet in en vertrekt uit Sardinië DBJ

12 juli 2018

18u09 0 Celebrities Zaterdag werd George Clooney (57) op zijn scooter aangereden in Sardinië en nu verlaat hij het Italiaanse eiland met zijn privaat vliegtuig. Al ging dat niet van een leien dakje.

De Hollywood-acteur, vergezeld door zijn vrouw Amal, klampte zich vast aan de rails van de trap van het vliegtuig terwijl hij die langzaam beklom. Als je goed kijkt vallen er verschillende schaafwonden te detecteren aan de linkerarm van de Oscarwinnaar. Amal verliet de zijde van haar partner niet en ontfermde zich over een helft van hun tweeling.

Ondertussen zijn er beelden vrijgekomen van het ongeval. Op de beelden is te zien dat de acteur met zijn motorscooter frontaal inrijdt op de voorkant van een Mercedes die op de verkeerde weghelft stilstaat om linksaf te kunnen slaan. Een andere motorrijder weet de Mercedes nog net te ontwijken, maar Clooney botst met zijn Yamaha op de motorkap en wordt enkele meters de lucht in geslingerd. Andere automobilisten schieten meteen te hulp.

Het ongeluk gebeurde om 8u15. Clooney, die een helm droeg, is met een ambulance overgebracht naar de spoeddienst van het ziekenhuis in Olbia. De acteur bracht een paar uur door in het ziekenhuis voor onderzoeken en onderging een MRI-scan. Hij heeft kneuzingen aan een arm en zijn knie en heeft last van zijn bekken.