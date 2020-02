IN BEELD. Emotioneel en muzikaal afscheid van Kobe Bryant met onder meer Beyoncé en Alicia Keys Silke Denissen

24 februari 2020

22u11

Bron: Metro UK 0 Celebrities In het Staples Center in Los Angeles - de thuisbasis van de LA Lakers - vond een herdenkingsplechtigheid plaats voor basketballegende Kobe Bryant en zijn dochter Gianna, die vorige maand stierven in een helikoptercrash. Meer dan 20.000 mensen waren aanwezig op het evenement dat ‘A Celebration of Life’ werd genoemd, onder wie ook Michael Jordan (57), LeBron James (35), Alicia Keys (39), Beyoncé (38) en LL Cool J (52).

Beyoncé opende de herdenkingsdienst met een emotionele versie van ‘XO’. “Ik ben hier omdat ik van Kobe hield", vertelde de zangeres. “Dit was één van zijn favoriete nummers.” Daarna bracht ze ook ‘Halo’ ten berde, al veranderde ze de liedjesteksten naar: ‘He will be your halo. She will be your halo.’ Op het einde van haar optreden wierp ze een kushandje naar Kobe’s weduwe Vanessa, die in het publiek zat. Wel opvallend: fotografen van The Associated Press en Getty Images vertellen dat hen verboden werd om foto’s te nemen van Beyoncé - en van de kinderen van Kobe en Vanessa. Woordvoerders van Beyoncé hebben niet gereageerd op deze beweringen.

Ook in het publiek: basketballegendes Michael Jordan, LeBron James en Shaquille O’Neal en beroemdheden als een huilende Jennifer Lopez, Kim Kardashian, Kanye West, Khloe Kardashian, Kris Jenner en Christina Aguilera. Talkshowhost Jimmy Kimmel gaf al huilend een speech: “Dit is een droevige dag, maar het is ook een viering van het leven", zei hij. “Een viering van hun levens, en van het leven zelf in het gebouw waar veel fans de mooiste momenten van ons leven vierden. Ik ben vereerd dat men me vroeg om hier te spreken. Waar je ook gaat, zie je zijn gezicht, zijn rugnummer, Gigi’s gezicht en Gigi’s nummer. Er zijn honderden muurschilderingen door artiesten die geïnspireerd werden door Kobe, want hij was ook een artiest. Niet alleen in LA, maar in het hele land en in Kobe’s woonplaats.”

Full performance: @Beyonce honors Kobe Bryant with "XO" and "Halo." #KobeFarewell



absolutely beautiful 🕊pic.twitter.com/wvcPjMr1Wh Complex Music(@ ComplexMusic) link

Toen Kobe’s weduwe Vanessa het podium betrad, werd het stil in de zaal. Ze beschreef dochter Gigi als “altijd attent, ze kuste me altijd goedemorgen en goedenacht. Ze wist hoeveel haar kussen voor me betekenden en ze was zo attent. Ze was echt een papa’s kindje, maar ik wist dat ze ook van haar mama hield. Ze was een van mijn beste vrienden. Haar lach was als zonneschijn. Kobe zei altijd dat ze zoals ik was, dat ze mijn vuur en persoonlijkheid had. Ze was teder en liefdevol. Ze had de mooiste lach, die was aanstekelijk, puur en eerlijk. Ze maakte mijn dag elke dag mooier. Ik mis het om naar haar prachtige gezicht te kijken. Ik kon altijd op haar rekenen om het juiste te doen. Ik zal haar niet kunnen vertellen hoe prachtig ze eruit ziet op haar trouwdag. Ik zal haar nooit naar het altaar zien lopen, een vader-dochterdans zien doen, samen met mij dansen of zelf kinderen zien krijgen.”

Ook over echtgenoot Kobe had ze enkele mooie woorden te zeggen: “Hij was liefdevol, adorerend en romantisch. Hij was echt de romanticus in onze relatie. Wij waren twee perfecte imperfecte mensen die een familie waren begonnen en onze lieve, geweldige meisjes opvoedden. Voor hij stierf, stuurde hij nog hoe hij meer tijd samen wilde doorbrengen. We hebben die kans nooit gekregen. We hadden het te druk met onze dagelijkse beslommeringen, maar ik ben dankbaar voor dat berichtje. Het betekent zo veel voor me.”

Alicia Keys en Christina Aguilera traden ook nog op. Alicia speelde de ‘Moonlight Sonata’ van Beethoven, een van de favoriete nummers van Kobe en Vanessa Bryant. Veel fans droegen geel-paarse kleding en andere accessoires met daarop de nummers 8 en 24. Een enkeling was zelfs in een geel-paarse auto naar de arena gekomen. In Staples Center werd het gebruik van mobiele telefoons verboden. Mensen die te laat kwamen werden niet toegelaten en het was ook niet toegestaan eerder huiswaarts te keren.

Bekijk hier de foto’s: