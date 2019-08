IN BEELD. Ellie Goulding getrouwd in bijzijn van goede vrienden Katy Perry en Orlando Bloom MVO

31 augustus 2019

Celebrities Popzangeres Ellie Goulding (32) is vandaag in het huwelijksbootje gestapt met haar vriend Caspar Jopling, een kunstverkoper.

De kerkdienst vond plaats in North Yorkshire, Engeland. Het was geen klein onderonsje, want er waren honderden gasten aanwezig. Onder hen ook Katy Perry en Orlando Bloom, die zelf verloofd zijn. De twee zijn al lang vrienden van Goulding, en wilden haar grote dag dan ook niet missen. Er waren zelfs verschillende leden van de Britse koninklijke familie aanwezig, zoals prinses Eugenie en haar man, Jack Brooksbank.