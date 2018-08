IN BEELD. Een serenade, óveral roze en glamoureuze outfits: dit was het 21ste verjaardagsfeest van Kylie Jenner MVO

11 augustus 2018

09u26 2 Celebrities Kylie Jenner vierde in de nacht van donderdag op vrijdag haar 21e verjaardag. Op het feestje in West Hollywood waren een hoop sterren aanwezig en de realityster werd zelfs toegezongen door één van hen.

Niet alleen Kylie's bekende zussen Kim, Kourtney en Khloé Kardashian en Kendall Jenner gaven acte de présence. Op het feestje werden ook exen Kris Jenner en Caitlyn Jenner herenigd, net als Kourtney met haar ex Scott Disick. Verder waren Kanye West, Meek Mill, Chris Brown, French Montana, Kevin Durant, Chandler Parsons en Dave Chapelle aanwezig. De laatste zong Kylie zelfs toe in de late uurtjes, zoals je hieronder kan zien.

Dave Chappelle singing Lauryn Hill at Kylie Jenner’s 21st birthday party proves once and for all that 2018 is just a randomly picked mad lib pic.twitter.com/rpVmO2HPNr Cole Delbyck(@ coledelbyck) link

Grote afwezige was Khloé's vriend Tristan Thompson. De basketballer die vreemdging toen Khloé zwanger was, woonde in Toronto een inzamelingsactie voor een goed doel bij. De NBA-ster schitterde overigens ook in afwezigheid op een grote muurschildering op het feestje. Het kunstwerk toonde vrijwel de hele Kardashian/Jenner-familie, inclusief partners als Kanye West, Corey Gamble en zelfs het kersverse vriendje van Kendall, Ben Simmons, en de ex van Kourtney, Scott Disick. Maar blijkbaar wilde Kylie de vriend van Khloé er niet op hebben.

Sofia Richie

Ook Sofia Richie, de nieuwe vlam van Scott, was afwezig. Maar dat zegt niets over de relatie tussen Richie en de Kardahians. Een ingewijde vertelt aan Us Weekly dat de bekende familie blij is met de dochter van Lionel Richie in het leven van Disick, ondanks het leeftijdsverschil van zestien jaar. "Er is geen ruzie tussen haar en de familie. Ze vinden haar zelfs erg goed passen bij Scott."

Het was trouwens niet alleen maar feest. Nog voordat Kylie arriveerde op haar eigen feest werd er een jonge vrouw afgevoerd door hulpverleners. De vrouw lag met haar gezicht naar beneden op een brancard terwijl ze de ambulance werd ingetild. Het is onbekend wat er exact met haar is gebeurd, maar volgens ooggetuigen had ze te diep in het glaasje gekeken.

Tijdens het dansfeestje droeg ze een andere, glitterende jurk:

Een foto die is geplaatst door Kylie (@kyliejenner) op 10 aug 2018 om 08:06 CEST

Kourtney en Scott zaten zelfs samen aan tafel!

Get Back Together 😍😍 @kimkardashian #kimkardashian Een foto die is geplaatst door null (@kimksnapchats) op 10 aug 2018 om 09:45 CEST

Roze en luxe

De feestzaal waar Kylie haar verjaardag organiseerde heet Delilah, en staat bekend als celeb-hotspot. De decoratie straalde één en al luxe uit, van de kristallen lusters tot de perfect aangeklede tafeltjes met bijpassende comfortabele zetels.

Roze ballenbad

Er was zelfs een heus roze ballenbad. Dat werd uiteraard meteen ontdekt door Kylie's zus, Kim. Die liet er geen gras over groeien en sprong er meteen in, samen met hun andere zus, Khloé. Het feestje barstte meteen los en bleef de hele avond doorgaan, zoals blijkt uit hun posts op sociale media...

🎈 🎈🎈 @kimkardashian #kimkardashian Een foto die is geplaatst door null (@kimksnapchats) op 10 aug 2018 om 09:55 CEST

Artful @kimkardashian #kimkardashian Een foto die is geplaatst door null (@kimksnapchats) op 10 aug 2018 om 09:49 CEST

Gang is lit! @kimkardashian #kimkardashian Een foto die is geplaatst door null (@kimksnapchats) op 10 aug 2018 om 18:12 CEST

Chuck it up Kimmie 🍻 @kimkardashian #kimkardashian Een foto die is geplaatst door null (@kimksnapchats) op 10 aug 2018 om 19:12 CEST

💗🔥💗🔥💗 @kimkardashian #kimkardashian Een foto die is geplaatst door null (@kimksnapchats) op 10 aug 2018 om 18:55 CEST

Gekke taart

Ook de taart van Kylie was al een spektakel op zich. Zo was er daarop een pop te zien die hetzelfde gekleed was als de realityster, en met haar gezicht eerst in de slagroom was gevallen.

🎂 🔥 @kimkardashian #kimkardashian Een foto die is geplaatst door null (@kimksnapchats) op 10 aug 2018 om 18:32 CEST