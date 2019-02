IN BEELD. Dit zijn de meest verwende huisdieren van Hollywood en omstreken MVO

12u08 0 Celebrities Vandaag is het ‘Love Your Pet Day’. Een perfecte gelegenheid om je trouwe viervoeter nog eens extra in de watten te leggen. Uiteraard kunnen celebs dat als de beste. Huisdieren met personeel, eigen kleren en zelfs een eigen chef, niets is hen te veel.

Choupette van Karl Lagerfeld

De zopas overleden Karl Lagerfeld was geobsedeerd door zijn kat, Choupette. De Heilige Birmaan dook op in veel van zijn ontwerpen, en kreeg de best mogelijke zorgen. Het beestje had zelf haar eigen personeel. Choupette is één van de erfgenamen van Lagerfeld. “De persoon die voor haar zal zorgen na mijn dood zal er warmpjes bijzitten”, zei Karl daarover in een interview. “Ze is dan een hele rijke meid.”

Lupo van prins William en hertogin Kate

Lupo is de Engelse cocker spaniel van de Britse prins William en zijn gezin. Op de foto bovenaan zien we de zwarte hond met hertogin Kate en baby George. Ook de golden retriever Tilly, de hond van het gezin Middleton, was aanwezig. Op de foto onderaan is George al wat ouder, en ook hij is dikke maatjes met de hond van zijn vader. Het dier is een volwaardig lid van de koninklijke familie.

Net als de Corgi’s van de koningin krijgt Lupo een speciaal menu, bereid door de chefs van Kensington Palace. De hond mocht zelfs helpen bij het kiezen van de namen van hun kinderen. Kate en William legden stukjes papier met mogelijke namen op de grond, en volgens insiders bij het koningshuis stopte de hond bij de naam ‘George’.

Nugget van Katy Perry

Katy Perry’s micro teacup poedel Nugget is één van de meest verwende beestjes uit de business. Bovendien poseert hij vaak samen met zijn baasje op de catwalk of tijdens fotoshoots. Nugget heeft zijn eigen kleerkast en wordt op zijn wenken bediend door de assistenten van Katy.

Olivia en Meredith van Taylor Swift

Olivia, het huisdier van cat lady Taylor Swift, staat op de lijst van rijkste huisdieren ter wereld. Met 79 miljoen dollar (70 miljoen euro) op haar naam kan dat ook moeilijk anders. Swift maakte voor haar katten deals met grote merken als coca cola, en de dieren krijgen geld telkens ze in hun reclamefilmpjes verschijnen. Bovendien zijn Taylors twee katten echte mediafenomenen.

Ze hebben hun eigen, gepersonaliseerde reistassen en wanneer Swift voor lange tijd op reis gaat vliegen de beestjes steeds mee in eerste klasse.

(Meredith en Olivia)

Cecil van Cara Delevigne

Supermodel Cara Delevigne is helemaal verknocht aan haar konijn, Cecil. Cecil mocht al mee poseren voor meerdere fotoshoots. Daarnaast neemt Cara hem mee naar feestjes en bijeenkomsten. “Hij eet dan de selderij uit de Bloody Mary’s”, legt het model uit. Tijdens één van die onderonsjes kwam Cecil vast te zitten onder de vloerborden. De oplossing? Tja, de vloer uitbreken dan maar, want Cecil gaat voor.

De beestenbende van Miley Cyrus en Liam Hemsworth

De pasgetrouwde Miley Cyrus en Liam Hemsworth hebben maar liefst 16 huisdieren, waaronder zeven honden, drie katten, twee mini-paarden, twee gewone paarden en twee varkens. Tijdens de bosbranden van Californië werd hun huis vernietigd. Miley was op dat moment in het buitenland, dus het was aan Liam om al hun dieren van de ondergang te redden. Hij laadde alle dieren in zijn truck. “Ongelofelijk wat hij heeft gedaan”, zei Miley daar achteraf over. “Het is niet makkelijk om een varken te vangen. Hij heeft zelfs één van onze katten achterna gezeten omdat ze wegliep van de andere dieren. Hij wilde geen enkel huisdier achterlaten. Ze hebben het allemaal overleefd.”

