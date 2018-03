In beeld: dit is Heidi Klum's nieuwe loft in New York ter waarde van 4 miljoen euro DBJ

27 maart 2018

15u11

Bron: TMZ 0 Celebrities Heidi Klum (44) heeft een loft gekocht in Manhattan ter waarde van 5,1 miljoen dollar (4,1 miljoen euro). Daar kan ze nog alles mee doen wat ze wilt, want het pand vereist een totale renovatie.

Het wereldberoemde model Heidi Klum heeft een loft gekocht in het New Yorkse Manhattan, maar ze heeft er haar handen vol mee. In de gigantische ruimte van maar liefst 1500 vierkante meter, is het de bedoeling dat na een renovatie enkel de originele houten pilaren blijven staan. De plafonds zijn meer dan 3,5 meter hoog.

Via de grote ramen heeft ze een uitzicht op het World Trade Center en de skyline van The Big Apple. De ruimte deed de voorbije 30 jaar dienst als kunststudio, maar het is nog onduidelijk of Klum de ruimte zal gebruiken als kantoor, woning of allebei. Ze mogelijkheden zijn in ieder geval eindeloos.