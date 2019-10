IN BEELD. Dimitri Vegas en Anouk Matton cruisen in exclusieve BMW-oldtimer JOBG

13 oktober 2019

19u00 0 Showbizz Dimitri Vegas (37) en Anouk Matton (26) keerden zaterdag terug in de tijd. In een exclusieve BMW 327 uit 1938 reed het koppel mee met de Zoute Grand Prix in Knokke. “Heel cool om in een auto van voor de oorlog te rijden!” Het enige ‘nadeel’ aan zo'n oldtimer? “Geen radio en verwarming. We hebben dus heel knus bij elkaar de hele rit gebabbeld”, lachen ze.

Van Knokke naar Vlissingen en terug. En alle ogen waren op Dimitri en Anouk gericht. Geen wonder, het sympathieke koppel doet op zich al blikken draaien en dan reden ze nog rond in een exclusief en zeldzaam pareltje ook. De BWM 327 dateert van 1938 en is maar liefst een paar honderdduizend euro waard - hoeveel exact wil de eigenaar niet kwijt. Er rijden geen tien exemplaren meer van rond. “Heel cool om in zo’n exclusieve auto te rijden, die nog van voor de oorlog dateert”, vertellen Anouk en Dimitri. “Maar dat wilde dus ook zeggen dat er geen radio en verwarming in de auto aanwezig was. We hebben de hele tijd met elkaar moeten praten, echt zoals vroeger, hé. Maar dat was heel tof!” Het gebrek aan verwarming loste zich vanzelf op. “Veel plaats was er niet toen de kap van de auto dicht was - een beetje claustrofobisch vond ik dat (lacht). Dus we zaten lekker knus bij elkaar, heel gezellig en romantisch”, zegt Anouk.

Voor het koppel was het hun eerste rit in een oldtimer. “En dat was een beetje wennen in het begin. De pinkers bleken eerst niet te werken, waardoor ik met mijn arm uit het raam de richting moest aangeven”, lacht Anouk. “Het was echt een aparte ervaring, heel tof om te doen”, besluit Dimitri. Maar zelf een oldtimer aankopen? “Ik denk het niet. Da’s niet zo handig als je ergens op tijd moet zijn, want snel kan je er niet mee rijden. Doe mij dan toch maar mijn BMW X5 en Dimitri zijn i8", klinkt het bij Anouk.

(lees verder onder de foto’s)

Vooraleer het koppel zaterdag in Knokke ging cruisen, passeerden Anouk en Dimitri vrijdagavond nog eerst in discotheek Versuz in Hasselt. Dimitri Vegas en Like Mike moesten er een private showcase spelen voor BMW. “We zijn pas terug van Ibiza, waar we ons ‘Garden of Madness’-seizoen hebben afgesloten en het was al meteen weer een druk weekend”, lacht Vegas. En het wordt er de komende weken niet minder druk op. Woensdag vertrekt het gezelschap richting het Amsterdam Dance Event, waar zaterdag de top 100 van beste dj’s ter wereld bekendgemaakt wordt. “Heel spannend!”, vindt Anouk. “Daarna gaat Dimitri de wereld weer rond touren, ik blijf in Europa optreden en in Amerika.” Op 20 en 21 december staan Dimitri Vegas en Like Mike nog met hun ‘Garden of Madness' in het Sportpaleis.