IN BEELD: deze luxevilla van Prince gaat onder de hamer

08 mei 2018

09u16 6 Celebrities Het huis van Prince op de Turks- en Caicoseilanden wordt op 12 juli geveild. Geïnteresseerde kopers kunnen een kijkje nemen op het terrein, waarop een villa met zes slaapkamers en evenveel badkamers staat.

Naast de twee privéstranden, een tennisbaan en meerdere gastenverblijven, beschikt het verblijf over een paarse oprijlaan, iets wat de zanger graag wilde toevoegen aan het terrein.

De vakantievilla stond al eerder te koop, maar tot op heden kwam daar geen serieus bod uit voort. Daarom heeft het Prince Estate nu besloten over te gaan tot een veiling. Om er zeker van te zijn dat er alleen serieuze gegadigden komen kijken, moet er vooraf een borg van 80.000 euro betaald worden aan de makelaar.

Prince woonde voornamelijk in Minneapolis, op zijn landgoed Paisley Park. Zijn vakantievilla is niet zo excentriek als het huis in Minneapolis en is aangepast aan de sfeer op de Turks- en Caicoseilanden.