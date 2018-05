IN BEELD: Deze Duivels knappe WAGs schitteren straks ook op het WK TC/TDS

30 mei 2018

14u47

Bron: TV FAMILIE/INSTAGRAM 0 Celebrities Over de veelbesproken niet-selectie van Radja Nainggolan kon je de afgelopen tijd al alles lezen, maar ook de wél geselecteerde Rode Duivels staan uiteraard bewogen tijden te wachten. Gelukkig kunnen zij ook met het WK in zicht rekenen op de kalmerende steun van hun vrouwen en vriendinnen. Wij stellen hen graag aan je voor.

Jan Vertonghen (31), speelt bij: Tottenham Hotspur FC

Vrouw: In 2014 trouwde Jan met de Amsterdamse theaterdocente Sophie de Vries. Ze hebben twee kinderen. Hun eerste, dochter Leyla, wordt deze zomer drie.

#Holidaaaaaay Een foto die is geplaatst door null (@jvertonghen) op 09 jun 2013 om 14:30 CEST

Celebrating mommy's birthday! ❤ Een foto die is geplaatst door null (@jvertonghen) op 10 feb 2016 om 20:03 CET

😍 Een foto die is geplaatst door null (@jvertonghen) op 12 mei 2016 om 18:50 CEST

Kevin De Bruyne (27) , s peelt bij: Manchester City FC

Vrouw: Kevin is getrouwd met Michèle Lacroix. Het koppel heeft één zoon: Mason Milian (2). Voor Michèle een fulltime voetballersvrouw werd, studeerde ze aan de universiteit van Hasselt en werkte ze als hostess.

So proud I can call you my wife now! ❤️💍 #dressedbyleshommes #leshommes @joebuissink Een foto die is geplaatst door null (@kevindebruyne) op 26 jun 2017 om 18:36 CEST

🌷 Een foto die is geplaatst door null (@lacroixmichele) op 22 nov 2017 om 17:56 CET

Een bericht gedeeld door Michèle De Bruyne (@lacroixmichele) Een foto die is geplaatst door Michèle De Bruyne (@lacroixmichele) op 17 dec 2017 om 18:50 CET

Moussa Dembélé (30) , s peelt bij: Tottenham Hotspur FC

Vriendin: Mousa is sinds 2012 samen met de Nederlandse Naomi Solange Singels, een voormalig model. Ze hebben twee kinderen: zoon Maleec (4) en dochter Fellah (bijna 1).

Follow Mousa Dembele's girlfriend! @naomisolange #belgianwags #wags #tottenham #mousadembele #naomisolange #girlfriend #premierleague Een foto die is geplaatst door null (@<a href="https://www.instagram.com/_football_wags/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> _football_wags</a>) op 15 mei 2015 om 14:39 CEST

Queen and King 😍 #naomisolange #naomi #moussa #moussadembele #beauty #queen #couple #sweetcouple Een foto die is geplaatst door null (@naomisolange_sophiedevries) op 01 aug 2015 om 18:17 CEST

Happy birthday my love 🎂 Een foto die is geplaatst door null (@mousadembele) op 20 dec 2016 om 00:35 CET

Yannick Ferreira Carrasco (24) , s peelt bij: Dallan Yifang

Vrouw: Yannick is getrouwd met Noémie Happart, die in 2013 tot Miss België werd gekroond. Ze leerden elkaar kennen in een bar in Luik. ‘Yannick wist niet dat ik ooit Miss België ben geweest en ik had er geen idee van dat hij een bekende voetballer was. Maar na die gezellige babbel hielden we contact’, aldus Noémie. En de rest is geschiedenis...

I wish a Happy Women’s Day to my amazing @noemiehappart ✨ #IWD2018 Een foto die is geplaatst door null (@yannickferreiracarrasco) op 08 mrt 2018 om 17:19 CET

Night out with my other half #ElJardin Een foto die is geplaatst door null (@yannickferreiracarrasco) op 20 aug 2017 om 23:45 CEST

It's weekend! Time to go make stories for Monday 💃🏼 ! Een foto die is geplaatst door null (@noemiehappart) op 20 apr 2018 om 16:37 CEST

Toby Alderweireld (29), speelt bij: Tottenham Hotspur FC

Vrouw: Tobi is getrouwd met Shani Van Mieghem, een schoonheidsspecialiste. Over enkele maanden verwelkomt het stel z’n eerste kindje. Dat maakte Toby laatst zelf bekend.

Happy birthday to the most important person in my life ❤ Through thick and thin 😘 Een foto die is geplaatst door null (@tobyalderweireld) op 18 mei 2018 om 17:47 CEST

☀️⛱ Een foto die is geplaatst door null (@tobyalderweireld) op 15 jun 2017 om 12:47 CEST

Merry Xmas! May your heart and home be filled with all of the joys the festive season brings. ❤🎄#Christmas Een foto die is geplaatst door null (@tobyalderweireld) op 24 dec 2017 om 22:20 CET

Thomas Vermaelen (32) , s peelt bij: FC Barcelona

Vrouw: Thomas trouwde in 2017 met de Britse Polly Rose Parsons. Voor hun huwelijk werkte zij als presentatrice, actrice en glamourmodel. Zo schitterde Polly onder andere in enkele lingeriecampagnes. Momenteel werkt ze niet en gaat al haar aandacht naar zoontjes: Raff (4) en Ace (2).

Chilling with my Husband ❤️ @thomasvermaelen Een foto die is geplaatst door null (@pollyroseparsons) op 22 aug 2017 om 18:22 CEST

#tbt Een foto die is geplaatst door null (@pollyroseparsons) op 16 feb 2017 om 13:41 CET

Happy 4th Birthday to my Prince ❤️ Photographer @catherinemead Een foto die is geplaatst door null (@pollyroseparsons) op 27 aug 2017 om 22:34 CEST

Axel Witsel (29) , s peelt bij: Tianjin Quanjian FC

Vrouw: Axel is getrouwd met voormalig model Rafaella Szabo. Het koppel heeft twee dochtertjes: Maï-Li (3) en Evy (1). Rafaella studeerde eerst voor dokter, maar dat lag haar niet. Daarna koos ze voor een opleiding tot schoonheidsspecialiste en volgde ze een cursus bedrijfsbeheer. Ze was van plan een eigen salon op te starten, maar is momenteel niet aan het werk.

#Repost @r_babyberry ・・・ @axelwitsel28 ❤ Een foto die is geplaatst door null (@axelwitsel28) op 24 mei 2017 om 15:42 CEST

#Repost @r_babyberry ・・・ Souvenirs Maldives ❤😍 #montout #monmoi #love #maldives #stregis #stregismaldives @stregismaldives Een foto die is geplaatst door null (@axelwitsel28) op 11 mrt 2018 om 13:57 CET

❤❤❤👨‍👩‍👧‍👧 Een foto die is geplaatst door null (@axelwitsel28) op 28 jul 2017 om 16:18 CEST

Simon Mignolet (30) , s peelt bij: Liverpool FC

Vrouw: Simon is sinds 2015 getrouwd met juridisch assistente Jasmien Claes. De twee zijn al sinds hun jeugdjaren samen. Simon heeft trouwens ook een eigen koffiebar én koffiemerk: Twenty Two.

All dressed up for tonight ! #ALS #ALSLIGA #ALSSIMON #charity Een foto die is geplaatst door null (@22mignolet22) op 10 jun 2017 om 18:42 CEST

BIG THREE-OH! Another birthday on a matchday: Happy 30th Birthday my love! 🎂🥂 Would be a nice result too btw 😉⚽️💪#threenull #YNWA #LFC Een foto die is geplaatst door null (@22mignolet22) op 17 mrt 2018 om 09:16 CET

Merry Christmas! I wish all of you many blessings, much happiness and even more love 🎄❤ #Christmas Een foto die is geplaatst door null (@22mignolet22) op 24 dec 2017 om 21:08 CET

Thorgan Hazard (25) , s peelt bij: Borussia Mönchengladbach

Vrouw: De jongere broer van Eden Hazard is sinds een jaartje getrouwd met Marie Kindermans. De twee hebben ook een dochtertje: Elayna (4).

Happy birthday to us ❤🍾🍾#1year#wedding❤ Een foto die is geplaatst door null (@thorgan10) op 23 dec 2017 om 16:36 CET

Thomas Meunier (26) , s peelt bij: Paris Saint-Germain

Vriendin: Thomas is al een hele tijd samen met blogster Deborah Panzokou, die hij leerde kennen op de middelbare school. Het stel heeft twee kinderen: zoon Landrys (2) kreeg vorige maand een broertje.

"La confiance est une femme. La trahison une fille facile" #TÔTOUTARD #jesaiscestpluslesvacances Een foto die is geplaatst door null (@thomas12meunier) op 01 nov 2017 om 22:08 CET

Mom's life ... Doudou en main🐰 Een foto die is geplaatst door null (@) op 07 jun 2017 om 17:00 CEST

ʙᴏᴅʏ ɢᴏᴀʟs ᴄᴏᴜᴘʟᴇ ɢᴏᴀʟ ✔️🖤 Een foto die is geplaatst door null (@) op 20 jun 2017 om 09:03 CEST

Dries Mertens (31), s peelt bij: SSC Napoli

Vrouw: Dries is sinds 2015 getrouwd met Katrin Kerkhofs. Het koppel ging recent door een moeilijke periode, waar wist die uiteindelijk te overwinnen.

🔥❤ Een foto die is geplaatst door null (@driesmertens) op 03 feb 2017 om 18:52 CET

In heaven with my watermelon(s) 🍉 Een foto die is geplaatst door null (@katkerkhofs) op 18 jan 2018 om 14:06 CET

The stuggle is real! #day1gettingfit #islandkids Een foto die is geplaatst door null (@driesmertens) op 04 jul 2015 om 19:00 CEST

Laurent Ciman (32) , sp eelt bij: Los Angeles FC

Vrouw: Laurent is getrouwd met Diana Saiu. Ze hebben twee kinderen: dochter Nina (7) en zoon Achille (5). Nina heeft een zware vorm van autisme, waarvoor ze niet in België kan behandeld

worden. Vandaar Laurents keuze om in Amerika te voetballen.

Quoi de meilleur que des retrouvailles? So good @ home ! @laurentciman23 @laurent_diana_ciman @cristinadagenais ❤️❤️❤️❤️ friends and family ! Een foto die is geplaatst door null (@laurent_diana_ciman) op 23 apr 2018 om 00:27 CEST

Match day ! Go to @bancofcaliforniastadium We are @lafc @laurentciman23 Thanks to @legionciman for his support 🖤💛 Een foto die is geplaatst door null (@laurent_diana_ciman) op 14 mei 2018 om 00:54 CEST

Day1 to L.A: amazing! @laurentciman23 #dianaciman @ntlsports @lafc ⚫️🏆 #confiants💪🏻🍀 Een foto die is geplaatst door null (@laurent_diana_ciman) op 19 dec 2017 om 22:39 CET