In beeld: de vijf meest bizarre momenten op het 'Met Gala' TDS

08 mei 2018

14u30

Het was voor alle fashionistas weer uitkijken naar hét mode-evenment van het jaar: het Met Gala, a.k.a. de Oscars of Fashion. Elke eerste maandag in mei vindt het spektakel plaats, en jaarlijks is het pure verwennerij voor de ogen van de gasten en de lenzen van de fotografen. Maar ondanks alle glamour en glitter én het strakke schema loopt er ook al eens iets fout.