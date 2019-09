IN BEELD. De mooiste jurken op de Emmy Awards (en de minder geslaagde keuzes) TK

23 september 2019

08u11 0 Celebrities Vannacht vonden de 71e Emmy Awards - de belangrijkste televisieprijzen van het jaar - plaats in Los Angeles. Heel wat sterren kwamen af op de ceremonie en flaneerden in hun outfit over de paarse loper. Wij maakten een overzicht van de mooiste (en minder mooie) creaties.

Taraji P. Henson bewijst dat colorblocking een blijvende trend is.

Als er iemand carwash-borstels kan aantrekken en die er stijlvol kan laten uitzien, is het Laverne Cox wel.

De kleur doet een beetje pijn aan onze ogen, maar actrice Jameela Jamil (van ‘The Good Place’) ziet er niettemin uit om door een ringetje te halen.

Nog meer colorblocking bij een statige Mandy Moore.

Met zwart kan je normaal weinig verkeerd doen, maar de outfit van Amy Adams vinden wij toch allerminst flatterend.

Opvallen is Billy Porters middle name. De musicalster ging voor een soortement asymmetrische cowboy-outfit. Niet zijn beste keuze ooit.

Zendaya is amper 23, maar op modevlak kan ze zo wedijveren met de meest doorwinterde fashionista’s. Deze prachtige groene creatie is van de hand van Vera Wang.

Een erg zonnige Kristin Cavallari.

Kristen Bell combineerde zwart met pasteltinten én glitter, maar komt daar prima mee weg.

Yes, Kerry Washington! Wij zijn fan van dat broekpak!

Kelly Osbourne heeft in het verleden heel wat modemissers gemaakt, maar weet de laatste jaren de juiste keuzes te maken.

Jodie Comer in maagdelijk wit, wat haaks staat op haar personage uit ‘Killing Eve’. De jurk bracht haar in ieder geval geluk, want ze ging naar huis met ‘beste vrouwelijke hoofdrol in een dramaserie’.

Voormalig Playboy-model en actrice Jenny McCarthy had een laken om zich heen gebonden.

Isla Fisher en manlief Sacha Baron Cohen waren het meest stijlvolle koppel op de Emmy’s.

Zangeres Halsey was een vision in pink.

Gwendoline Christie kan ‘Game of Thrones’ duidelijk nog niet loslaten. Dit vreemde historische geval, waar de actrice een beetje in verdrinkt, vinden wij toch niet de meest geslaagde keuze.

Wij zijn altijd onder de indruk van de acteerprestaties van Maisie Williams, maar op modevlak heeft de actrice nog veel te leren. Dit zwarte geval heeft ze waarschijnlijk uit de kast van haar grootmoeder gestolen.

Bleek, bleker, bleekst. De kans dat de Ghostbusters opgebeld werden, is reëel, maar verder vinden wij de outfit van Sophie Turner best geslaagd.

Emilia Clarke ging voor een wel érg duizelingwekkend decolleté. Trop is te veel, Emilia.

Nee, Carice van Houten. Gewoon nee.

De kleur is prachtig, maar we begrijpen de vuilzak-achtige drapage van Janet Mocks jurk niet echt.

Christina Yang zou nooit een roze jurk gekozen hebben, maar actrice Sandra Oh ziet er beeldig uit in de creatie.

Een voor drag queen Ru Pauls doen erg sobere outfit gisterenavond.

Gwyneth Paltrow was niet genomineerd, maar won toch de prijs voor de langste mouwen.

Actrice Brittany Snow deed haar naam alle eer aan in een van de mooiste jurken van de avond.

Regisseuse Ava Duvernay was twee keer genomineerd, maar won helaas geen enkele Emmy. Van ons krijgt ze echter wel de prijs van de beste modekeuze. Gewoon prachtig!

Michael Douglas en Catherine Zeta-Jones zijn intussen oude rotten in het vak en maken zelden nog slechte keuzes op modevlak.

Wij hadden nog nooit gehoord van actrice Cara Santana, maar als ze voor zo’n mooie rode loper-momenten blijft zorgen, zal daar snel verandering in komen. Die kleur!

Comedienne Nicole Byer ging voor de meest opvallende kleur die ze kon vinden. Eens de Dafalgan begon te werken, vonden we het best mooi.

Het knalpaars vloekt een beetje met de bleke teint van Julia Garner, maar ach, wie maalt daarom als je de Emmy voor ‘beste vrouwelijke bijrol in een dramareeks’ wint.

Phoebe Waller-Bridge van ‘Fleabag’ had haar outfit zorgvuldig gekozen: de jurk past perfect bij haar drie Emmy-beeldjes.

Op stijlvol staat geen leeftijd, bewijst Patricia Clarkson.