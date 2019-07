IN BEELD. David Hasselhoff poseert met befaamde ‘Knight Rider’-auto SD

10 juli 2019

14u21 0 Celebrities David Hasselhoff (66) was dinsdag te gast bij ‘Good Morning America’ om zijn nieuwe show ‘Battle Of The 80s Supercars' voor te stellen. Daarvoor bracht hij een speciaal item mee: de zwarte Pontiac uit de show ‘Knight Rider’.

David Hasselhoff poseerde maar al te graag naast de zwarte auto die in de serie ‘Knight Rider’ net als hij de hoofdrol vertolkte. De Pontiac kreeg in de reeks de naam KITT, dat staat voor Knight Industries Two Thousand, en is een bijna onverwoestbare auto, vol gadgets. De auto die Hasselhoff meenam naar ‘Good Morning America’ is een van de vijf overblijvende voertuigen die tijdens de serie gebruikt werden.

The Hoff kwam in het programma zijn nieuwste show, ‘Battle Of The 80s Supercars’, promoten. Daarin vergelijkt hij samen met Dirk Benedict en Erik Estrada het busje van ‘The A-Team’ met de motor van ChiPs. De show wil aantonen hoe KITT de auto-industrie geïnspireerd en gerevolutioneerd heeft. Het maken van het programma bleek erg leuk, vertelt The Hoff: “Wat surrëel was, was dat we wel 14-jarige jongens leken! We konden niet stoppen met grappen maken en de regisseur bleef maar zeggen dat we moesten zwijgen. Het was zo leuk. De show is zo leuk!”