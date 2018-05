IN BEELD: Dave Grohl neemt dochters mee op podium, 12-jarige Violet verrast met prachtstem MVO

14 mei 2018

13u03 0 Celebrities Dave Grohls (49) dochters Violet (12) en Harper (9) hebben afgelopen weekend het podium gedeeld met hun beroemde vader. Ze traden samen op tijdens een benefietconcert om geld op te halen voor een kinderziekenhuis.

De 12-jarige Violet kreeg de handen van het publiek op elkaar toen ze het nummer 'When We Were Young' van Adele coverde terwijl Dave haar begeleidde op akoestische gitaar. Daarna kwam ook de negenjarige Harper het podium op. Harper nam de drums voor haar rekening en Violet verzorgde de tweede stem toen hun vader 'The Sky Is A Neighborhood' van Foo Fighters zong. Ook deden ze samen een cover van Queens 'We Will Rock You'.

Harper deelde vorig jaar juni ook al eens het podium met haar vader. Toen speelden ze de Queen-klassieker tijdens een concert van de Foo Fighters in IJsland.