IN BEELD. Danira viert haar 28ste verjaardag in stijl MVO

12 augustus 2018

16u16 0 Celebrities Danira Boukhriss blaast vandaag 28 kaarsjes uit. Dat vierde ze gisterenavond - en tot in de vroege uurtjes van de ochtend - al in The Villa.

Daar sprak ze af met haar beste BV-vrienden, zoals Aster Nzeyimana, Lize Feryn, Philippe Geubels en Laura Tesoro. Uiteraard is ook haar on screen-collega Kobe Ilsen van de partij. "Hij is één van mijn beste vrienden, iemand die ik voor honderd procent vertrouw", zei Danira eerder dit jaar nog over hem.

Maar het is gissen naar wie al haar andere feestgangers waren, want er stak al snel een nieuwe trend de kop op: de Danira-maskers!