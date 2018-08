IN BEELD. Cher (72) zet haar villa van 2,2 miljoen euro te koop in Beverly Hills DBJ

22 augustus 2018

11u57 0 Celebrities Cher (72) heeft haar villa in Beverly Hills te koop gezet voor 2,2 miljoen euro. Zeer geschikt voor mensen die houden van privacy, want het huis ligt in een doodlopende straat, achter een groot hek.

De villa ligt op een landgoed van 2400 vierkante meter en heeft 4 slaapkamers en drie badkamers, gebouwd in de stijl van een Engelse cottage. De master bedroom is gigantisch, inclusief open haart en een apart zitgedeelte. De eetkamer biedt plaats voor een tafel van acht personen en er is ook een kantoor, een enorme dressing, een veranda rond het hele huis en een garage voor twee auto’s. In de tuin is er een karpervijver een een waterval.

