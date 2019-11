IN BEELD. Charlize Theron wint oeuvreprijs, maar: “Ik voel me hier te jong voor” MVO

04 november 2019

10u30 0 Celebrities Charlize Theron mag dan wel zondag een oeuvreprijs in ontvangst genomen hebben, de actrice is nog lang niet van plan te stoppen. “Ik zie het meer als erkenning voor mijn carrière tot nu toe”, aldus de 44-jarige over de American Cinematheque Award.

Zelf vindt de actrice ook wel dat ze wat aan de jonge kant is voor een carrière-award, verklaarde ze voorafgaand aan de ceremonie tegenover Entertainment Tonight. “Ik heb ook wel gedacht dat ze een foutje hadden gemaakt. Maar laten we het er niet te hard over hebben, voordat iemand hier denkt: wacht eens even, zij zou die oeuvreprijs nog helemaal niet moeten krijgen.”

Buitengewoon

De American Cinematheque Award wordt jaarlijks uitgereikt aan ‘een buitengewone filmmaker die bevlogen te werk gaat en een significante bijdrage levert aan de wereld van film’.

De jury van de organisatie roemt Charlize in een rapport om haar bijdrage aan de filmwereld en het ontkrachten van gedateerde ideeën over wat een actrice en producente kan doen. De juryvoorzitter laat daarbij weten: “Haar carrière laat wel zien dat haar immense talent niet in een hokje is te plaatsen of zich laat beperken.” De prijs werd haar overhandigd door Nicole Kidman.

De prijs wordt uitgereikt sinds 1986, toen Eddie Murphy werd geëerd. Ook onder meer Steven Spielberg, Ron Howard, Martin Scorsese, Nicole Kidman, Al Pacino en Julia Roberts hebben een American Cinematheque Award op de mantel staan. Vorig jaar ging de prijs naar Bradley Cooper.