IN BEELD: Celebs lezen grappige berichtjes van hun mama's op Moederdag MVO

13 mei 2018

07u00 0

Het is Moederdag, en ook celebs denken aan hun mama. Dankzij Jimmy Kimmel doen ze dat echter op een grappige manier. Zijn gebruikelijke rubriek 'Mean Tweets', waarin celebs gemene tweets over zichzelf voorlezen, werd vervangen door een segment waarin bekende acteurs en actrices smsjes van hun moeder dicteren voor de camera. Hilariteit alom!