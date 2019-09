IN BEELD. Cardi B trekt onherkenbaar naar de Parijse modeweek KDL

Voor wie afzakt naar de vele modeweken is het steevast een kwestie van zien, maar vooral gezien worden, en dat heeft Cardi B goed begrepen. De 26-jarige rapster was dan ook een opvallende verschijning in Parijs.

Cardi B trok naar de Parijse modeweek in een creatie van de Britse ontwerper Richard Quinn die ervoor zorgde dat ze onherkenbaar was. Maar opvallen deed Cardi natuurlijk wel. De rapster was dankzij een soort masker, jurk en handschoenen van kop tot teen gehuld in een stof met bloemenpatroon. Cardi moest wel de hulp krijgen van twee van haar assistenten om uit de wagen te geraken. “Ik zie werkelijk geen steek”, vertelde ze.