IN BEELD. Beyoncé, Will Smith, Michael Douglas en co kiezen voor een vakantie in volle vaart KDL

23 juli 2018

18u03 0 Celebrities Elke zomervakantie staat garant voor een nieuwe trend en die van 2018 is ondertussen duidelijk: heel wat fortuinlijke celebs boekten geen hotel of luxevilla, ze verkiezen de rust van een verblijf op het water.

De vrije momenten die Beyoncé en JAY Z hebben tussen hun On The Run II tournee brengen ze met hun drie kinderen door op een yacht. Momenteel dobberen ze ergens rond aan de Amalfikust.

'Sex and the City'-ster Sarah Jessica Parker geniet van een verkoelende duik in het water in het gezelschap van haar man, acteur Matthew Broderick, en hun kinderen in het Italiaanse Portofino.

Nicole Scherzinger en haar vriend, de Bulgaarse tennisser Grigor Dimitrov, verkiezen een luxe speedboot in Saint-Tropez.

Braziliaans oud-profvoetballer Ronaldo, die duidelijk wat kilo's is aangekomen sinds hij zijn voetbalschoenen in 2011 aan de haak hing, vertoeft op een boot in op Formentera.

Charlotte Casiraghi, de oudste dochter van prinses Caroline van Monaco, koos een boot in Monaco uit om even uit te rusten voor ze haar tweede kindje op de wereld zet.

Victoria's Secret Angel Karlie Kloss haalde haar bikini nu niet op de catwalk, maar op een boot in Capri boven.

Zangeres Rita Ora rust even uit in Barcelona.

Ook acteur Will Smith viel voor de charmes van het Italiaanse Capri. Samen met zijn gezin huurde hij een yacht.

Een zichtbaar verouderde Michael Douglas geniet van een familievakantie op een yacht in Italië.

Kourtney Kardashian huurde niet alleen een boot om te genieten van wat vakantie, ze liet er meteen ook heel wat foto's maken om haar sociale media mee op te smukken.