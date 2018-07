IN BEELD. Ben Affleck verkoopt imposant landgoed voor 7,6 miljoen euro SD

16 juli 2018

18u55 0 Celebrities Ben Affleck (45) kocht recent voor 16 miljoen euro een landhuis in Californië, dus zoekt de tweevoudige Oscarwinnaar een nieuwe eigenaar voor zijn villa in Georgia. Prijskaartje: 7,6 miljoen euro.

Het droomhuis, dat de bijnaam 'the Big House' meekreeg, ligt op Hampton Island en kijkt uit over het water van de North Newport River. Als je van een goede portie kitsch houdt, dan ben je hier aan het goede adres. Het gebouw is namelijk geïnspireerd op de Griekse oudheid en valt op door de 25 Dorische zuilen. Het imposante optrekje ligt in een bosrijke omgeving en heeft een oppervlakte van 557 vierkante meter. In de woning bevinden zich vier ruime slaapkamers en evenveel badkamers.

Ook vrienden en familie hebben geluk, want naast de hoofdwoning is er een tweede huis op het terrein met zes slaapkamers én een zomerhuis. Daar is plaats voor een 20-tal gasten, die er in alle rust en stilte van de omgeving kunnen genieten. Want vanuit de veranda heb je een prachtig uitzicht op het water. Afflecks landgoed heeft verder ook ruiterpaden en biedt rechtstreekse toegang tot de rivier en oceaan. Affleck mag dan wel naast een rol in de nieuwe Batmanfilm grijpen, op de vastgoedmarkt doet de acteur tegenwoordig gouden zaakjes.