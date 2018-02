In beeld: bekend Vlaanderen viert carnaval TDS

12 februari 2018

16u37

Bron: Kameraki 0

Carnaval is in volle gang. In het hele land zijn carnavalsoptochten en feesten, en feestvierders halen de meest opmerkelijke outfits uit de kast. En jawel, ook Bekend Vlaanderen had er zin in...